Новый резидент ТОСЭР на Алтае будет делать мыло и дорожный битум

Основным видом деятельности компании является производство мыла и моющих средств. Также она занимается ремонтом дорог, выпускает битуминозные смеси на основе природного асфальта, нефтяного битума, минеральных смол.
В 2019 году в минэкономразвития региона сообщили о третьем резиденте заринского ТОСЭР. Им стал представитель малого бизнеса — компания «Торговый центр», занимающаяся производством хлеба и полуфабрикатов из мяса и рыбы.
По подсчетам ведомства, всего за время существования особых экономических зон в Заринске и Новоалтайске там было зарегистрировано 10 резидентов, которые создали 506 рабочих мест. Это больше, чем ранее планировалось.
А вот объем вложенных инвестиций оказался меньше заявленного, подчеркнул Анатолий Нагорнов.
По его словам, сейчас на рассмотрении в министерстве находятся заявки еще от трех потенциальных резидентов, кроме того — еще с двумя компаниями ведутся переговоры.