1 апреля
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Экономика

Новые выплаты на семей с детьми до 17 лет появятся в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому нуждающимся семьям с детьми 8−17 лет предоставят ежемесячные выплаты, сообщает ТАСС.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Рассчитывать выплаты будут с 1 апреля. Осуществляться они будут, если ребенок — гражданин России и проживает на ее территории.

«При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе», — уточняет агентство.

Величина выплаты подлежит перерасчету с января года, который следует за годом обращения за назначением такой выплаты. В таком случае она составит 50% от прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты, то сумма увеличивается.

Выдавать выплаты начнут с 1 мая 2022 года.

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