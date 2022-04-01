Новые выплаты на семей с детьми до 17 лет появятся в России

Рассчитывать выплаты будут с 1 апреля. Осуществляться они будут, если ребенок — гражданин России и проживает на ее территории.
«При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе», — уточняет агентство.
Величина выплаты подлежит перерасчету с января года, который следует за годом обращения за назначением такой выплаты. В таком случае она составит 50% от прожиточного минимума для детей.
Если размер среднедушевого дохода не превышает прожиточный минимум даже с учетом выплаты, то сумма увеличивается.
Выдавать выплаты начнут с 1 мая 2022 года.