Обеспечение безопасных условий труда: обязанность работодателя или его конкурентное преимущество

В 2021 году в законодательной базе в области охраны труда произошли большие изменения. Что именно изменилось в нормативных документах и как сказалось на работе предприятий Алтайского края рассказал директор Центра содействия занятости и безопасности труда Владимир Русских.

Справка Центр содействия занятости и безопасности труда — организация, оказывающая услуги в области охраны труда. Её задача заключается в том, чтобы содействовать предприятиям и организациям всех форм собственности в повышении конкурентоспособности, помогать в реализации мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению условий труда работников. Центр аккредитован на следующие виды деятельности: проведение специальной оценки условий труда,

обучение , повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов,

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов, оказание аутсорсинговых услуг в области охраны труда. В структуре организации имеется собственная аккредитованная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. В компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы в сфере охраны труда.

— Владимир Петрович , расскажите , чем занимается ваша компания?

— Наша специализация — создание системы управления охраной труда в организациях всех форм собственности. К сожалению, зачастую, под понятием «охрана труда» понимаются лишь приказы, инструкции и правила, которые соблюдаются формально. А это мнение ошибочно. Ведь система управления охраной труда — это целый комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности работы самого главного ресурса любой организации — трудового коллектива.

— Какие , тенденции в области охраны труда сегодня наблюдаются?

— В 2014—2015 годах произошли существенные изменения в трудовом законодательстве. С 1 января 2014-м вступил в силу ФЗ «О специальной оценке условий труда». Законом существенно упрощены государственные требования к условиям труда на рабочем месте. Впервые законодательно мотивация бизнеса к формированию безопасных условий труда осуществлена через систему дополнительных тарифов в Пенсионный фонд, через систему скидок к тарифу в Фонд социального страхования в части платежей по несчастным случаям и профессиональным заболеваниям. Другими словами, рабочие места соответствующие всем требованиям охраны труда не должны нести дополнительной налоговой нагрузки. В то же время, там, где есть вероятность досрочного выхода на пенсию или вероятность повышенного производственного травматизма, должны быть дополнительные тарифы в бюджет.

Одновременно с упрощением требований к соответствию условий труда на рабочем месте серьёзно увеличена ответственность работодателя. Изменения в Административный Кодекс, вступившие в силу с 1 января 2015 года., кратно ужесточили ответственность.

Владимир Русских. Центр содействия занятости и безопасности труда.

Самые большие изменения в нормативно-законодательной базе в сфере охраны труда произошли в 2021 году. С 01 января вступили в силу: Постановление Правительства РФ, отменяющее действие 65 нормативных актов, 39 правил и ряд типовых инструкций по охране труда, заработали 40 НОВЫХ правил по охране труда, были утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» обязывающие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществить производственный контроль за условиями труда и утвержден новый Порядок проведения обязательных предварительных осмотров работников.

Бюджет расходов на охрану труда для малого предприятия численностью 10 человек сегодня составляет не более 25 000 рублей. Надо отметить, что в большинстве случаев это разовые расходы организации. В то же время штраф только за не проведение специальной оценки условий труда составит 80 000 рублей, размер штрафных санкций за совокупность нарушений в области охраны труда может составить несколько сотен тысяч рублей.

— Преобладающая сфера вашей деятельности — охрана труда. Расскажите , какие , по вашему мнению , существуют проблемы в этом вопросе.

— Обеспечение безопасных условий труда в организации нельзя рассматривать отдельно от остальных проблем. Все напрямую зависит от экономики. Экономика растёт — есть прибыль, есть возможность инвестировать в основные фонды, повысить зарплату, вложить средства в систему управления предприятием, в том числе в охрану труда.

И наоборот — отсутствие средств в организациях заставляет работодателя включать режим экономии и статья расходов на охрану труда в таких случаях как правило сокращается.

И если приобретение средств индивидуальной защиты можно перенести на неопределенное время, то выплату зарплаты специалисту по охране труда — нет. Люди уходят из этой сферы, а это уже более серьёзная проблема.

Достойная зарплата — объективно наиболее существенный фактор мотивации сотрудника. В то же время нельзя недооценивать исполнение работодателем дополнительных обязательств, таких как право работника на спецодежду, дополнительный отпуск и так далее. И в данном вопросе очень важно чтобы во взаимоотношениях между работодателем и работником не было никакой неопределённости. Кому и какие дополнительные блага положены, определяют вполне конкретные процедуры.

Обеспечение безопасных условий труда. Центр содействия занятости и безопасности труда.

— Вы сказали , что в сфере охраны труда присутствует нехватка кадров…

— Кадровый дефицит действительно существует, этому свидетельствует мониторинг вакансий рынка труда и информация от руководителей организаций, которые обращаются к нам за помощью.

— Почему это происходит?

— Во-первых, как уже было сказано выше хроническое недофинансирование. Во-вторых, раньше было много крупных предприятий, где в штате были не только специалисты, но и целые службы. Сейчас же, в основном, мелкий и средний бизнес, где обязанности специалиста по охране труда возложены например на бухгалтера. На мой взгляд не очень логично. Почему бы не наоборот — принять на работу первоклассного инженера по охране труда и вменить ему в обязанность сдавать налоговую отчётность.

— Владимир Петрович , ранее вы говорили , что ваш центр проводит обучение специалистов , расскажите чуть подробнее о данной услуге.

— Центр содействия занятости и безопасности труда имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности. Мы проводим обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Основные направления — охрана труда, пожарная, экологическая и промышленная безопасность, безопасность дорожного движения, оказание первой помощи на производстве, антитеррористическая защищенность и многое другое. Всего более 150 программ обучения. Формы обучения — очная, очно-заочная, заочная (дистанционная). Если буквально десять лет назад в основном преобладала очная форма обучения и в Алтайском крае по программе «Охрана труда» обучалось порядка 16 тысяч человек, то начиная с 2011 года постепенно все перешло в дистанционный формат. Очень удобно — без отрыва от производства, в свободное от работы время. Все выдаваемые нами документы об образовании внесены в федеральный реестр документов об образовании. Для обучения привлекаем опытных педагогов высших учебных заведений Алтайского края. В вопросах обучения ориентируемся на запросы работодателей, постоянно отслеживаем изменения в законодательстве и своевременно информируем об этом наших клиентов. Количество обучающихся растет с каждым годом, а это значит, что работодатели стали более ответственно относиться к вопросу повышения квалификации своих сотрудников.

— Вы сотрудничаете с юридическими лицами. А физические лица могут воспользоваться вашими услугами по профессиональной переподготовке?

— Да, конечно, мы проводим обучение и для физических лиц. Большим спросом сегодня пользуется программа профессиональной переподготовки специалиста в области охраны труда. На наш взгляд, это связано с высоким спросом на рынке труда высококвалифицированных кадров в сфере охраны труда и изменением профессионального стандарта по данной специальности.

Есть и другие направления профессиональной переподготовки, которые также способствуют получению нового образования и возможности развиваться в новой сфере. Главное требование к обучающимся — наличие образования не ниже среднего профессионального.

Владимир Русских. Центр содействия занятости и безопасности труда.

— Как часто к вам обращаются физические лица?

— Постоянно. В основном это люди, которые либо потеряли место работы, и, видя спрос в какой-то специальности, приходят на профессиональную переподготовку с целью дальнейшего трудоустройства, либо просто хотят сменить род деятельности. Если говорить о переподготовке специалистов в области охраны труда, то в среднем в год в нашем Центре проходит обучение более 50 человек. Исходя из численности занятых в Алтайском крае, считаю данный показатель достаточно высоким.

— Какие еще услуги ваш центр готов предложить работодателям , не имеющим специалиста в области охраны труда?

— Аутсорсинг. Бухгалтерские компании должны заниматься налогами, мы готовы взять на себя вопросы охраны труда.

Эксперт нашего Центра проведёт аудит, на основании которого мы предложим вам поэтапный план работ по построению системы управления охраной труда в вашей организации:

обучим специалистов

проведём специальную оценку условий труда на рабочих местах по результатам которой так же будет составлен план мероприятий по дальнейшей работе

проведём оценку профессиональных рисков

подготовим полный комплект документации по охране труда в соответствии со спецификой вашего предприятия

Аутсорсинг это эффективно. Работодатель получает профессиональное решение вопросов по охране труда и существенную экономию средств.

— Владимир Петрович , скажите , пандемия как-то повлияла на работу вашего предприятия?

— И да, и нет. Приостановка деятельности целых отраслей безусловно отрицательно сказалась на платежеспособности наших потенциальных клиентов.

Однако наш Центр работает стабильно. Скажу больше, у нас большие планы на будущее. Поэтому Центр содействия занятости и безопасности труда с распростертыми объятиями ждет к себе мотивированных и желающих работать активных людей. Мы предложим интересную работу и достойную заработную плату в нашей области.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

Единый телефон Центра содействия занятости и безопасности труда: 8−800−250−66−93. Адрес: г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3А. Электронная почта: czbt@bk.ru — отдел продаж / czbt-lesson@bk.ru — отдел обучения. Сайт: https://czbt.ru