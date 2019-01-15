Обойдемся без омлета: Медведев предложил применить гильотину

Одно из важнейших препятствий для развития экономики в России — чрезмерная зарегулированность, сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме в Москве. Он предложил применить так называемую регуляторную гильотину, сообщает Первый канал .

По словам Медведева, около 9 тысяч норм и правил «буквально связывают бизнес в нашей стране по рукам и ногам». Премьер-министр заявил: эта архаичная система должна уйти в прошлое и обозначил конкретные сроки.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства России:

Я посмотрел, например, в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требование, о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Ну таких, абсурдных и, казалось бы, уже странных требований, в общем, предостаточно, и надо просто что-то с этим делать. Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть систему требований.

Как раз эту задачу и должен решить механизм регуляторной гильотины. Он заключается в том, что все ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу.

Это, по мнению Медведева, позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. Он назвал и срок применения этого механизма — к 1 февраля 2020 года. К этому времени «можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий».