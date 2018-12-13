Один чемпион хорошо, а два лучше. За что наградили победителей премии «Менеджер года-2018»

Конкурс « Менеджер года -2018», который проводит издательский дом «Алтапресс» каждый раз преподносит сюрпризы. Например, в этот раз наши респонденты были так схожи в оценках происходящего в бизнес-среде, что выбрали сразу двух победителей. В результате опроса по одинаковому количеству балов набрали Андрей Комяков («Губернский лекарь», «Строительная перспектива») и Максим Савинков («СиСорт»). Ну пусть и будет так. В нашем честном голосовании главное арифметика, а не эмоции.

Барнаульский Илон Маск: почему бизнесмены назвали Максима Савинкова «Менеджером года»

Максим Савинков. Дмитрий Лямзин

Максиму Савинкову и его сотрудникам удалось почти невозможное: построить инновационный высокотехнологичный бизнес в маленьком и провинциальном регионе. Около 800 фотосепараторов, созданных на алтайском заводе «СиСорт», работают в 26 странах мира. В последние два года компания успешно покоряет планету — открывает представительства и завоевывает клиентов на разных континентах.

Фотосепаратор — устройство, которое очищает сыпучие продукты (крупы, орехи, семечки и другие) от примесей вроде грязи, сорняков или шелухи. Название агрегату дали на барнаульском предприятии «СиСорт», и оно прижилось вместо громоздкого термина «оптико-сортировочные машины».

В основе работы фотосепараторов — самые современные информационные технологии. Их «программная начинка» позволяет анализировать несколько сотен миллионов (!) зерен в минуту. Анализ производится на основе фотоснимков этого зерна — машина «смотрит», соответствует оно заданным критериям или нет, а потом отделяет мусор.

Сначала компания перепродавала зарубежную технику, а в начале 2010-х годов руководство приняло решение попробовать разработать собственный фотосепаратор. Первый шаг на этом пути — попытка скопировать зарубежные аналоги. Со временем инженеры предприятия не только повторили, но и значительно улучшили существующие на рынке модели.

Сейчас «СиСорт» производит несколько видов фотосепараторов. Самый мощный из них — SmartSort. У него рекордная производительность среди такого оборудования — 40 тонн пшеницы в час. До недавнего времени он продавался в Европу, а летом 2018 года был впервые представлен в Алтайском крае.

Компания производит и другое оборудование. Например, нории — это конвейеры для подачи сыпучих веществ. Они помогают встроить фотосепараторы в производственные процессы предприятий.

В этом году компания разработала агрегат для сортировки мусора «Экосорт». В его память внесли несколько десятков позиций для распознавания — бумага, картон, дерево, текстиль и все виды пластика. Этот сепаратор согласился взять на испытание в реальных условиях мусороперерабатывающий комплекс в Новокузнецке. По оценке «СиСорта», подобное оборудование может заинтересовать клиентов в Восточной Европе и Китае.

Компания «СиСорт» много работает над продвижением своей продукции в России и мире. Она демонстрирует ее возможности на крупных выставках — любой фермер может принести свое зерно для сепарации. Почти после каждой из них предприятие находит новых клиентов. Его представительства открыты в Германии, Болгарии, Польше, Чехии, Иране, Украине, Ирландии и даже в ЮАР.

Оборудование алтайского предприятия работает в 26 странах мира, в том числе экзотических. В этом году его поставили в провинцию Лимпопо Южно-Африканской Республики. Там оно востребовано среди производителей орехов. В частности, элитного ореха макадамии, знаменитого своими полезными свойствами и высокой ценой.

Инженеры «СиСорта» реализовали интересный ход для продвижения фотосепараторов на выставках — агрегаты исполняют музыку! Воздух, который поступает в работающий аппарат, издает звуки. Сотрудникам пришла идея настроить агрегаты на определенную частоту. Теперь вместо невнятного шума они проигрывают известные мелодии.

«СиСорт» не намерен останавливаться на уже освоенных технологиях. В компании работает более 100 человек, абсолютное большинство сотрудников — с высшим образованием, больше половины из них занимаются интеллектуальным трудом.

На предприятии есть «отдел гениев» — несколько человек, которые отвечают за изучение новых направлений, проверку идей и стартапов. Среди них — использование дронов в сельском хозяйстве, а также проекты в сфере лазерной резки металлов, элеваторного хранения и другие.

У Максима Савинкова есть проект-мечта — запустить в ближний космос гиперспектральную камеру. На основе ее снимков можно будет делать аналитику для заказчиков. По словам Савинкова, о космосе он мечтал всю жизнь. И даже день рождения его компании отмечается в День космонавтики — именно 12 апреля она была зарегистрирована. В 2018 году «СиСорту» исполнилось 11 лет.

Закон и порядок: за что предпринимателя Андрея Комякова считают «Менеджером года»

Историческая зона БЛВЗ. Андрей Комяков. Дмитрий Лямзин. Андрей Комяков.

2018 год для предпринимателя Андрея Комякова стал годом расцвета строительной карьеры. В ближайшее время он начнет заселять первые дома ЖК «Две эпохи», которые построены по соседству с историческим местом — бывшим Барнаульским ликеро-водочным заводом. А также начинает возводить еще несколько многоэтажек и социальных объектов. Предприниматели Алтайского края оценили его усилия.

У Андрея Комякова за несколько лет работы на строительном рынке Барнаула сложился особенный стиль. Предприниматель шаг за шагом формирует территорию под задуманное. С трудным выкупом частного сектора, работой с памятниками архитектуры, с соблюдением каждой буквы закона.

«Я же знаю, что за сделанное мне могут премию дать, а могут и попенять. Поэтому каждый мой шаг задокументирован», — говорил он на встрече с историком Данилом Дегтяревым, который на крупном летнем фестивале «Зодчество в Сибири» публично заявил о сносе застройщиком пяти памятников архитектуры на территории бывшего Барнаульского ликеро-водочного завода. По каждому адресу были готовы ответы, уложенные в толстые архивные папки. Суд принял сторону Андрея Комякова. Историк также публично извинился.

Напомним, что на «ликерке» ПСК «Строительная перспектива» возводит ЖК «Две эпохи» (расположен на перекрестке улицы Путиловской и проспекта Комсомольского), сформированный из трех многоэтажных домов, — всего около 70 тыс. кв. м жилья. Историческую часть участка, выделенную в охраняемую зону, приспособят под сквер комплекса.

Для работ Андрей Комяков в конце 2017 года первым в крае получил проектное финансирование от Сбербанка — 1,22 млрд рублей. «Строить нужно быстро, чтобы не потерять доверие покупателей», — говорил он в интервью «Алтапрессу».

Первую многоэтажку компания начнет заселять уже в конце 2018 года (участок приобретен в 2016-м). Закончить проект планируют в 2020-м. В том числе сдать здание детсада — копию заводоуправления, которое сгорело еще в начале прошлого века. Проект разработали на основе типовых решений, растиражированных в царской России для строительства ликеро-водочных заводов.

Уже в конце 2018 года ПСК «Строительная перспектива» презентует новый жилой комплекс в границах улиц Песчаной, Ядринцева, Короленко и переулка Революционного. В этом году там проведена грандиозная работа по расселению частного сектора, сформирован участок площадью около 2 га, на котором планируется построить масштабный жилой комплекс, занимающий около 50 тыс. кв. м. Застройщик получил разрешение на первый дом, квартиры в котором начнет продавать в этом году.

Факты об Андрее Комякове

Предпринимательскую деятельность начал с развития аптечной сети. Сейчас управляет 47 аптеками «Губернский лекарь». К открытию готовятся еще три.

Возводит торговый центр на пересечении улиц Балтийской и Шумакова. Планируется , что объект введут в эксплуатацию в 2020 году.

что объект введут в эксплуатацию в 2020 году. В 2018 году взял в аренду участок под строительство поликлиники на ул. Балтийской. Сейчас готовится проект будущего здания.

Построил 11 многоэтажных домов.

На сегодняшний день сдано около 120 тыс. кв. м жилья. Это равно совокупной площади строящихся объектов.

Чемпионам от чемпионов

Ежегодно Клуб чемпионов, в который входят победители конкурса «Менеджер года», определяет несколько предпринимателей, чей бизнес в последнее время был наиболее заметен. В это раз чемпионы Александр и Евгений Ракшины, Вадим Смагин и Юрий Гатилов решили, что успех Константина Денисенко («Зиас Машинери»), Андрея Квинта (КФХ Квинт) и Александра Трофимова («Добрый доктор») является достойным для награждения. Рассказываем, чем именно эти предприниматели завоевали любовь членов клуба.

Настоящий «Добрый доктор»

Александр Трофимов. Дмитрий Лямзин

Клиника Александра Трофимова работает с 2000 года. За это время она превратилась из небольшого частного учреждения в многопрофильный и многофункциональный центр.

Среди врачей центра один доктор медицинских наук, 10 кандидатов медицинских наук, 15 врачей высшей категории, 10 врачей первой категории. Всего в «Добром докторе» 56 высокопрофессиональных медиков.

В клинике есть собственное современное ультразвуковое, лабораторное, функциональное и эндоскопическое оборудование, которое обновляют по последнему слову технологий.

Александр Трофимов сделал ставку на создание команды профессионалов, способных быстро и эффективно взаимодействовать для оказания качественных услуг пациентам.

«Считаю, что главная ценность нашей организации отнюдь не в оборудовании, а именно в людях, которые ценят свою работу, умеют и любят трудиться, верны врачебному долгу», — говорит Александр Трофимов.

На сегодняшний день клиника оказывает более 2500 услуг. В своей работе специалисты используют передовые методики и технологии лечения. Врачи «Доброго доктора» постоянно участвуют в научно-практических конференциях и проходят стажировки в клиниках и институтах России и зарубежья, что позволяет постоянно профессионально расти.

Травматолог-ортопед центра Никита Романов учился на кадаверном курсе артроскопии кисти в Амстердамском медицинском центре и теперь с успехом применяет знания на практике. Врачей со знаниями и опытом работы в этом направлении в мире не много, а для России опыт Никиты Александровича уникален.

Благодаря сотрудничеству органов власти с частными организациями население Барнаула и всего Алтайского края имеет возможность обслуживаться в сети клиник «Добрый доктор» по полисам ОМС.

Здесь эффективно работает дневной стационар, выполняются сложные операции, городской центр амбулаторной хирургии пользуется большой популярностью у населения.

В клинике делают в том числе органосохраняющие реконструктивно-пластические операции при опухолях молочных желез. Это действительно передовой опыт, который помогает многим женщинам сохранить не только здоровье, но и привлекательность, чувство собственного достоинства.

В настоящее время под брендом «Добрый доктор» в Барнауле работают две клиники, и компания продолжает расти и развиваться. В начале 2019 года откроется третье отделение.

Зачем искать аналог совершенства

Константин Денисенко Дмитрий Лямзин

Компания 38-летнего Константина Денисенко «Зиас Машинери» (Новоалтайск) выросла с нуля. А сегодня она успешно занимается поставками продукции по всей России и экспортом в Европу. «Зиас Машинери» сотрудничает с лидерами международного рынка и научилась производить уникальный 3D-принтер для послойного выращивания песчаных литейных форм.

Первый шаг

Бизнес Константин Денисенко ведет с двоюродным братом Николаем Булгаковым, рассказывал он телеканалу НТВ. Поначалу братья пытались зарабатывать на металлообработке как посредники. Если клиентам нужно было изготовить нестандартную конструкцию, находили исполнителей заказа.

А однажды клиент заказал станок для производства кронштейнов. Станок изготовили, но он требовал техобслуживания, к чему, по словам Денисенко, сам клиент готов не был. «Мы предложили забрать его, вернув клиенту деньги, и делать на нем конечные изделия, что было воспринято на ура. Это и был первый шаг», — рассказал гендиректор.

В тройке лидеров

Тогда, 15 лет назад, рынок стройматериалов был на подъеме, так что время для старта предприниматели выбрали удачное. Начали с небольшой партии кронштейнов. А сейчас производят широкую линейку систем навесных вентилируемых фасадов и могут обеспечить облицовку зданий любой архитектурной сложности.

«Мы закрываем 1,2 млн квадратных метров фасадов в год, можем и больше — просто рынок больше не потребляет», — говорит Константин Денисенко. По оценке гендиректора, компания сегодня в тройке лидеров в России по производству фасадных систем.

В целом же фирма специализируется на обработке металла и кроме фасадных систем изготавливает штампы, пресс-формы, высокоточные и прецизионные изделия, товары народного потребления и нестандартное оборудование.

Партнеры

Компания «Зиас Машинери», по словам Денисенко, началась с нуля — никакого стартового капитала не было. Все, что зарабатывали, вкладывали в развитие. Теперь же партнеры компании — более 1 тыс. предприятий, включая строительные, нефтяные («Сибур»), автомобильные («КамАЗ») и сталелитейные («Северсталь»).

«Мы получили такого партнера, как Kupersberg, и производим домашние, бытовые вытяжки. Наши вытяжки прямо в упаковке едут в „Медиа-маркт“ и „М-видео“, — говорит Денисенко. — Недавно получили еще один интересный заказ: шумоизолирующее дорожное ограждение в Красноярске на 4 млн рублей, с чем мы сейчас успешно справляемся».

Проект 3D

Один из последних интересных проектов компании — 3D-принтеры по изготовлению песчаных форм для литейной промышленности.

«Мы стали совладельцами компании-разработчика из Санкт-Петербурга и выступили как инвесторы. В партнерстве с ними выпустили уже два 3D-принтера и приступили к изготовлению еще одного для „Магнитогорского металлургического комбината“», — рассказал Денисенко. Такие принтеры изготавливают в мире всего три компании, включая «Зиас Машинери», добавляет гендиректор. При этом наши примерно втрое дешевле зарубежных (25 млн рублей).

Преимущество технологии — низкая себестоимость формы для литья и возможность в десятки и даже сотни раз сократить время получения продукции. По словам Денисенко, готовые детали, отлитые с ее помощью, это промышленные экземпляры, которые используют там, где нужна малая серия.

«С помощью этой технологии изготовлен винт для „Рыбинского судостроительного завода“. Винт был такого размера, что одной формы было недостаточно, их отпечатали восемь, склеили между собой, отлили винт. И получили обратную связь: винт удовлетворяет всем требованиям. Для нас это была серьезная победа», — сказал Константин Денисенко.

Справка

Компания «Зиас Машинери» зарегистрирована в 2002 году. В 2013-м приобрела на торгах имущественный комплекс обанкротившегося «Новоалтайского экспериментального реммехзавода» и обзавелась своей производственной площадкой (7 тыс. кв. метров). Основные направления — контрактное производство любых изделий из металла. В 2016 году компания получила сертификаты, подтверждающие соответствие продукции стандартам Евросоюза. Открыла торговый дом в Москве и офис в Германии. Численность персонала — около 150 человек.

Что означает «Зиас»?

«Зачем искать аналог совершенства» — так расшифровывает название предприятия Денисенко.

Мед и ничего лишнего

Андрей Квинт. Дмитрий Лямзин

Андрей Квинт построил первую промышленную пасеку на Алтае, в Усть-Калманском районе

В 2012 году Андрей Квинт впервые со времен СССР отправил из края партию меда за границу — в Канаду. Сейчас предприниматель продает в эту страну весь мед, который производит, — около 50 тонн ежегодно. Его производство устроено так, что позволяет соблюдать высокие требования к чистоте продукции, которые предъявляют зарубежные партнеры.

«В Канаде требуют, чтобы в меде не было ничего, кроме меда, — недопустимо содержание антибиотиков, тяжелых металлов, химикатов и других веществ», — рассказал Андрей Квинт.

Раньше он хотел продавать и чужой мед за границу, но значительная его часть не подошла по составу — содержала вредные примеси. Стало понятно, что проще производить больше меда самостоятельно, чтобы была уверенность в его качестве.

В алтайский мед нередко попадают антибиотики, потому что в России нет должного контроля за ветпрепаратами. Их производители вводят пчеловодов в заблуждение — не пишут на упаковке истинный состав лекарства. Пчеловоду кажется, что он использует «натуральное» средство, а на самом деле в нем содержатся антибиотики.

Андрей Квинт создал технологичное производство, которое позволяет соблюдать высокие стандарты качества продукции. На его пасеке около 1 тыс. пчелосемей породы карника. Пчелопакеты он привез из Германии, где занимаются селекцией породы около 100 лет.

Ульи размещаются на собственных полях хозяйства группами на шести точках в 3−5 км друг от друга — это дает разнообразие медоносов (эспарцет, фацелия, гречиха, подсолнечник, луговое разнотравье).

На пасеке есть здание, которое используется для работы с медом (откачка меда, топка воска и так далее), и омшаник для зимовки пчел. Андрей Квинт планирует построить столярную мастерскую для изготовления ульев и рамок, столовую для рабочих.

Пасека оборудована специальной техникой: американской линией по откачке меда (качает 1,5−2 тонны за смену), воскотопкой, собранной по заказу Андрея Квинта, бочкой-гомогенизатором (емкость для смешивания меда), двумя погрузчиками для перевозки ульев (за один раз перевозят по восемь штук).

По словам Андрея Квинта, три фактора позволяют пасеке производить чистый мед. Ульи стоят на собственных полях хозяйства, поэтому предпринимателю известно, когда и чем они обрабатываются. Риск того, что пчелы насобирают химию, сводится к нулю.

На пасеке используются ульи с надставками — мед из нижнего яруса никогда не забирают. Это основное пространство для жизнедеятельности пчел. Остатки лекарств остаются там и не проникают в верхние ярусы. Рамки с сотами на пасеке делают только из собственного воска. Используется забрус — это воск, которым пчелы запечатывают рамки, верхняя часть сот. Он максимально чистый.

Андрей Квинт говорит, что его канадский партнер мог бы закупать 250 тонн меда из России. Алтайский пчеловод хочет нарастить объем производства, но его сдерживает ужесточение требований законодательства: мед из страны вывозить становится все сложнее. Россельхознадзор каждый раз предъявляет новые требования, из-за чего партии ждут отправки месяцами. Еще один сдерживающий фактор — недостаток финансирования.

Тем не менее предприниматель намерен постепенно развивать свое производство. Его мечта — построить самую большую промышленную пасеку в России ориентировочно на 5 тыс. пчелосемей.

Факт

Средняя продуктивность пасеки — 40−50 кг меда на пчелосемью, максимальная — более 100 кг на пчелосемью. За год пасека производит порядка 50 тонн меда. Ее обслуживают трое рабочих.

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