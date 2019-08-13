Оператор без сетей в селах Алтая подключит к интернету сотни школ, ФАПов и Росгвардию

Дочерняя компания оператора «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») выиграла конкурс на подключение более 2 тыс. социальных объектов Алтайского края к интернету по госпрограмме «Цифровая экономика». Сумма контракта — 1,6 млрд рублей. Оператор входит в число крупнейших провайдеров страны, но в нашем регионе он предоставляет проводной интернет и имеет оптические сети только в Барнауле.

О победе в конкурсе «5Джи ВайФай», дочерней компании «ЭР-Телекома», на пресс-конференции 12 августа рассказал Евгений Зрюмов, министр связи и массовых коммуникаций Алтайского края.

По его словам, начальная стоимость проекта составляла 2,1 млрд рублей, но победитель снизил ее до 1,6 млрд рублей.

Какие обязательства взял на себя «ЭР-Телеком»

До 31 декабря 2021 года оператор должен подключить к интернету 2275 социально значимых объектов Алтайского края. В их числе школы и колледжи (832 объекта), ФАПы (602 объекта), полицейские участки, пожарные части, отделения Росгвардии, органы местного самоуправления, избирательные комиссии (3 объекта).

Евгений Зрюмов. Анна Зайкова

Основная их часть находится в небольших и удаленных селах региона, некоторые расположены в городах. Провайдер обязан обеспечить определенную скорость интернета: в городских школах — не менее 100 Мбит/c, в сельских — 50 Мбит/с, ФАПах — 10 Мбит/с, полицейских участках и Росгвардии — от 2−50 Мбит/с в зависимости от расположения каждого объекта.

До конца 2019 года оператор обязан подключить 26% объектов. У него есть месяц на разработку технического решения. В сентябре его планируется представить на рабочую группу в Минсвязь Алтайского края.

В дальнейшем предполагается, что через организованную инфраструктуру для подключения соцобъектов в селах, провайдер предоставит интернет и частным пользователям. Целевой показатель по программе до 2024 года — 97% домохозяйств.

Ширина канала в селах должна быть такой, чтобы соцобъекты занимали примерно 20% трафика, остальную часть планируется предоставлять жителям. По словам Зрюмова, речь идет о ширине до 1 Гбита.

Реализация этого проекта, сказал министр, позволит улучшить мобильную связь в малых селах — ведь для ее устойчивой работы тоже требуются оптические сети, к ним подключают базовые станции операторов.

На Алтае в маленьких селах улучшится интернет. предоставлено редакцией газеты «За изобилие», Алтайский район , ok.ru/gazetaalta

Какие услуги предоставляет «ЭР-Телеком» в Алтайском крае

Оператор «ЭР-Телеком» предоставляет проводную связь на территории региона только абонентам в Барнауле. Соответствующая инфраструктура — проводные сети — у него есть тоже лишь в краевом центре. Компания является одним из лидеров по числу абонентов в сегментах цифрового ТВ и интернета на массовом рынке в городе.

В «Эр-Телеком» также входит беспроводной оператор «Энфорта». Он работает с корпоративными клиентами и предоставляет интернет по беспроводным технологиям в Барнауле, Новоалтайске, Павловске (по данным сайта компании).

Штаб-квартира «ЭР-Телекома» находится в Перми. На российском рынке этот оператор является одним из крупнейших. Он представлен в 566 населенных пунктах страны, занимает 12% рынка платного ТВ и 11% рынка доступа к широкополосному интернету (данные с сайта компании).

Как оператор может дойти до удаленных сел без магистральных сетей

Раньше все ключевые госконтракты, связанные с проводной инфраструктурой, в Алтайском крае выигрывали два оператора — «Ростелеком» и «Милеком» (головной офис в Барнауле). У каждого из них разветвленные зоновые сети в регионе. Потому именно их в качестве поставщика услуги зачастую выбирает крупный бизнес с широкой филиальной сетью и государственные заказчики.

Операторы, у которых нет магистральных сетей, либо их строят, либо арендуют. Им на помощь также приходят беспроводные технологии.

Евгений Зрюмов,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Какие-то объекты можно подключить к интернету только с помощью радиодоступа. Хотя эта технология позволяет довести качественную связь до конечного пользователя, нам это не очень интересно. Мы все-таки настроены на оптико-волоконные линии связи. Это современный стандарт, который необходимо использовать.

Магистральные сети в Алтайском крае есть также у «МегаФона», «Билайна», ТТК, МТС.

Телефон. СС0

Куда хотят направить оставшиеся полмиллиарда рублей

«Сэкономленные» на конкурсе полмиллиарда рублей Минсвязь планирует направить на подключение к интернету культурных объектов (например, библиотек) и развитие мобильной связи вдоль федеральных дорог.

По словам Зрюмова, сейчас покрытие сотовой сетью на ключевых трассах составляет 97%. Но это у всех операторов в целом. Однако у каждого из них есть «белые пятна», от чего абоненты испытывают дискомфорт.

Цифра

1,634 трлн рублей выделено на реализацию программы «Цифровая экономика» в России. Из них 772 млрд рублей пойдет на проект «Информационная инфраструктура», по которому к интернету подключают социальные объекты.