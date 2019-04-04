БАНК УРАЛСИБ подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ

Стабильные результаты Банка за 2018 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s повысили рейтинги Банка до «B2» (прогноз «Позитивный») и «B» (прогноз «Стабильный») соответственно. Как отмечается в релизах агентств, повышение рейтингов обусловлено улучшением качества активов Банка и капитальных показателей, ростом прибыльности, стабильностью базы фондирования и существенным буфером ликвидности, а также возможностями дальнейшего стабильного развития бизнеса по ключевым для Банка направлениям.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 514 банкоматов, 527 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.