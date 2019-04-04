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Первый миллиард на сезонные работы от Россельхозбанка аграриям Алтая

В первом квартале текущего года Алтайский филиал Россельхохбанка предоставил аграриям региона на сезонные работы 1,2 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем увеличился на 18%. По программе льготного кредитования АПК на сезонные работы оформлено кредитов на сумму более 1,13 млрд рублей.

Посевная.
Посевная.
Олег Богданов

С начала 2019 года 73 сельхозпредприятиям региона предоставлено кредитов на сезонные работы. На приобретение техники и оборудования для проведения комплекса весенне-полевых работ оформлено займов на сумму 333 млн рублей. По данным Минсельхоза России доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет 46%.

Владимир Богданов,
директор филиала:

В текущем году на сезонные работы наш филиал планирует выдать алтайским аграриям кредитов на сумму 4,2 млрд рублей. Мы понимаем, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы посевной компании, поэтому прилагаем все усилия, чтобы в полной мере обеспечить финансирование в регионе данного направления.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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