Первый миллиард на сезонные работы от Россельхозбанка аграриям Алтая

С начала 2019 года 73 сельхозпредприятиям региона предоставлено кредитов на сезонные работы. На приобретение техники и оборудования для проведения комплекса весенне-полевых работ оформлено займов на сумму 333 млн рублей. По данным Минсельхоза России доля Россельхозбанка на региональном рынке кредитования сезонных работ составляет 46%.
Владимир Богданов,
директор филиала:
В текущем году на сезонные работы наш филиал планирует выдать алтайским аграриям кредитов на сумму 4,2 млрд рублей. Мы понимаем, насколько важна своевременная финансовая поддержка в период активной фазы посевной компании, поэтому прилагаем все усилия, чтобы в полной мере обеспечить финансирование в регионе данного направления.
Источник: АО «Россельхозбанк»