В прошедшую субботу, 2 марта, в Барнауле за день случились сразу две заметные аварии на водопроводе. Однако достало это не только барнаульцев: трубы сейчас массово рвутся по всей России. Altapress.ru изучил, о чем говорят эксперты и к каким выводам пришли власти.

Одна из труб, которая еще недавно проходила под землей.

Краткое содержание

«Рвануть может везде»

Коммунальный апокалипсис ожидался в России еще в 2003—2004 годах. Рассуждали так. Массовая прокладка коммуникаций в городах пришлась на 1970−1980-е годы. А средний нормативный срок службы стальных труб — 25 лет.

В 1990-е в энергетике царил бартер, денег не было, в сети их почти не вкладывали, из-за чего они выходили из строя раньше срока. Кроме того, часть сетей в советское время стояли на балансе всевозможных госконтор и предприятий, которые разорялись и бросали их — бесхозяйные сети долгое время обслуживали по принципу: будет война — будет телеграмма.

Так и вывели условную дату кризиса: начало 2000-х.

Советские трубы оказались крепче, чем думали предсказатели. Но и они не вечные — все стало сыпаться. «Рвануть может в любом городе», — сказал эксперт Общественной палаты и экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор в интервью «АиФ».

Сотрудники водоканала. Олег Богданов

Следователи не помогают

По моде последних лет в ситуации разбираются не только управленцы, но и правоохранители. Насмотревшись на утечки воды, они ищут утечки денег. И иногда находят. В 2018 году бывшего директора «Тверь Водоканал» признали виновным в том, что он 7 лет назад незаконно вывел со счетов компании более 22 млн рублей. Директора посадили на три года.

В конце 2018 года фигурантом уголовного дела стал директор МУП «Водоканал» Калининграда. Он заключил договоры на юридические услуги на 81 млн рублей, следствие подозревает его в растрате и злоупотреблении полномочиями. В феврале уже нынешнего года по подозрению в присвоении и растрате арестовали директора «Водоканала» Иваново — якобы он похищал имущество.

В Томске вообще полный «аут». 8 февраля лопнула теплосеть, без тепла остались 15 тыс. человек. В ночь на 9-е трубу залатали, тепло дали. Следственный комитет завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Директор компании «ТомскРТС» к этому, видимо, привык: по его словам, у них проходит не менее 200 проверок в год.

Но уголовные дела ничего не меняют. Их все больше. А гнилые трубы продолжают рваться. Каждый день в ленте «Яндекс.Новостей» — сообщение о крупной аварии на сетях. В Красноярске — трехметровый фонтан кипятка, отключены 18 улиц. В Омске вода затопила улицу, машины вмерзли в лед. На Сахалине в одном из сел ввели ЧС и т.п. Про Барнаул повторяться не будем.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января. Анна Зайкова.

Бэушные трубы

Российский «Фонд развития трубной промышленности» (ФРТП) ищет проблему в другом месте. Он бьет тревогу из-за использования в ЖКХ бэушных стальных труб. Понятно, что продвигает фонд идеи производителей этой продукции. Но факты приводит интересные.

В 2018 году ФРТП насчитал в России более 200 площадок, на которых «реставраторы» очищают от грязи и изоляции отработавшие трубы, заваривают дырки, удаляют старую маркировку, придают им товарный вид и снова продают. Как полагают в фонде, по подложным сертификатам. Но главное, что их покупают: ведь они как минимум на 50% дешевле новых.

Однако служат такие трубы намного меньше нормативного срока, и они становятся причиной многочисленных аварий. Получается, деньги в замену вложены. А эффекта нет.

Коммунальная авария в Рубцовске. rubtsovsk.org

Запрещено , но можно

Директор ФРТП привел старый пример Санкт-Петербурга, где эта история вылезла наружу. А она была вопиющая: деньги из бюджета брали на новые трубы, а в землю укладывали старье — к 2012 году проложили 600 километров, писала «Независимая газета».

После того скандала в Питере в 2016—2017 годах использование таких труб на водопроводе, канализации и большей части сетей теплоснабжения в России запретили. Но, видимо, сотни километров таких труб уже лежат в земле. К тому же, несмотря на запрет, их и сегодня покупают. В ФРТП утверждают: сейчас при строительстве и ремонте сетей ЖКХ в России ежегодно используют более 500 километров бэушных труб, их доля на рынке достигает 10%.

Случаи, когда негодные трубы покупают и укладывают умышленно, в ФРТП считают единичными. Проблему они видят в том, что эта продукция может внешне мало отличаться от новой. А когда трубы покрывают изоляцией, визуально отличить их и вовсе невозможно, говорят в ФРТП — и требуют усилить госконтроль.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января. Анна Зайкова.

Песчано-солевая смесь

В конце ноября 2018 года крупную аварию на единственной в городе тепломагистрали пережил Иркутск. Тепла не было сутки, и это стало поводом поговорить о «кто виноват и что делать». Энергетики предложили нестандартное объяснение.

Олег Причко, гендиректор «Иркутскэнерго», в чьем ведении находится магистраль, назвал фактор, который, по его мнению, способствовал появлению порыва: обработка дорог песчано-соляной смесью. Реагент не испаряется, говорил он, и через различные щели и отверстия проникает вглубь и достигает труб и вызывает коррозию.

Устранение коммунальной аварии в Барнауле. Пресс-служба администрации Барнаула.

В мэрии Иркутска версию энергетика не восприняли всерьез: «Теплосети пролегают на глубине 1,5−2 метра. Это каким же объемом соли надо пропитать землю, чтобы она трубу разъела? И потом, трубы у энергетиков защищены от внешних факторов железобетонными лотками», — ответили власти.

Но Причко популярно объяснил, что железобетонные лотки не везде покрывают трубы и сверху, и снизу: бывает, что только снизу. Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева провел исследование, как обработка дорог влияет на коррозию поверхностных теплосетей.

Директор этого института считает доказанным, что противогололедный рассол разрушительно действует на бетонные и металлические конструкции тепловых камер. И разрушает полиуретановые антикоррозионные и теплоизоляционные покрытия труб.

Учения СГК на ул. Новгородской в Барнауле. Анна Зайкова.

Блуждающие токи

Энергетик называет и другие внешние факторы, которые ускоряют разрушение труб, но от самих коммунальщиков не зависят или мало зависят. Например, блуждающие токи.

«Мало кто знает, но рядом с трамваем существуют так называемые блуждающие токи, которые уничтожают коммуникации. Эффект такой, будто картечью в трубу стреляют», — сказал Олег Причко.

Проблемы, о которых говорит иркутский энергетик, наверное, частные. Но обобщение напрашивается: нет одной причины и одного виновника коммунальных порывов. И было бы логично решать их не только коммунальщикам и не только за счет потребителей.

Коммунальная авария на ул. Малахова 30 января. Анна Зайкова.

Всё от бедности

Но, как ни крути, главным виновником всего этого безобразия чаще всего называют заниженные тарифы. Денег, которые платят потребители за коммунальные услуги, на ремонт и перекладку сетей не хватает, нужно вкладывать втрое-вчетверо больше, чем сейчас.

Разумеется, и здесь есть вопросы (их читатели задают журналистам altapress.ru). Тарифы повышают ежегодно, инвестиционную составляющую в них закладывают, чиновники эти инвестпрограммы утверждают и исполнение мониторят — почему же, несмотря на это, растет износ сетей, а аварийность не снижается?

К примеру, за 5 лет (с 1 января 2014 года по 1 января 2019-го) тариф на воду в Барнауле увеличился на 53%, на отопление — на 61%. Для сравнения: прожиточный минимум за это же время вырос лишь на 35%.

Ответ коммунальщиков на подобные аргументы пока был только один: за долгие годы накопилась недоинвестированность сетей и, кроме того, и этого объема мало на тысячи километров труб, лежащих в земле.

Как мы уже сообщали, чтобы износ водопроводных труб в Барнауле сокращался, надо перекладывать 30−40 км в год, пока же получается только 10 км. А чтобы тепловые сети не деградировали, надо менять по 43 км в год, тогда как в 2018 году удалось переложить всего 13.

Порыв теплосети в Барнауле. 29 января 2014 г. пресс-служба мэрии Барнаула.

Времени все меньше

Из этих отчетов следует одно: увеличение вложения денег неизбежно. Кто за это заплатит — государство за счет налогов или потребитель напрямую?

Пока побеждает идея передачи сетей на длительный срок в концессию, которая создает стимулы для инвестиций и гарантии для инвесторов. Значит, заплатит за это потребитель. Правда, для этого нужно увеличить тарифы — по крайней мере, об этом заявляют энергетики.

В «Сибирской генерирующей компании» говорят, что увеличение тарифа составит «уровень инфляции плюс 2 процентных пункта». За это СГК, которой передали барнаульские теплосети в концессию в 2018 году, обещает вложить в них 5,4 млрд за 10 лет, причём большую часть — в ближайшие 5 лет. В «Барнаульском Водоканале» выйдут на концессионное соглашение с властями в 2019 году, и компания тоже намерена увеличить инвестиции в сети.

Но исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева продвигает идею активного участия в этом бюджета — использование госгарантий, софинансирование проектов и даже рефинансирование кредитов на модернизацию ЖКХ. Она утверждает, что пока концессии не принесли ощутимых результатов: деньги не вкладываются, практически нет заёмных средств, соглашения не выполняются, приводит ее мнение Рамблер.

Идеи Разворотневой, впрочем, не противоречат идее передаче в концессию.

Так или иначе, времени на дискуссии остается все меньше. Чем выше изношенность, тем больше потери и тем больше нужно денег на то, чтобы все починить. Если так пойдет дальше, скоро никакого тарифа на восстановление прогнивших трубопроводов не хватит.