Почему вырастет налог на имущество физлиц в 2019 году у жителей Алтайского края

Жители Алтайского края начали получать «письма счастья» — уведомления об оплате налога на имущество: дома, квартиры, гаражи и т. д. Некоторые вновь увидят заметно выросшие цифры в квитанциях. Altapress.ru объясняет, почему это произойдет и как считают налог.

Как рассчитывается размер налога на имущество?

Сумма налога на имущество физлиц в Алтайском крае рассчитывается так: инвентаризационная стоимость жилья (не путать с кадастровой или рыночной) умножается на коэффициент-дефлятор, а затем полученная сумма — на ставку налога (ее устанавливают депутаты города или поселения).

Как узнать инвентаризационную стоимость?

В органах БТИ,

в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы,

в уведомлениях на уплату налога,

в документах купли-продажи жилья , если сделка прошла после 1 января 2012 года ( это не касается новостроек , у них есть только кадастровая стоимость).

Деньги. Недвижимость. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Что такое коэффициент-дефлятор?

Коэффициент-дефлятор ввели в 2014 году на федеральном уровне приказом Минэкономразвития. Он определяется на один год и един для всех регионов. На 2018 год (именно за него сейчас платится налог) он составляет 1,481.

То есть базовая инвентаризационная стоимость жилья умножается почти в 1,5 раза. И уже на нее начисляется налог.

При исчислении налога за 2019 год коэффициент еще больше возрастет и составит 1,518. Поэтому через год суммы в квитанциях еще раз увеличатся.

Почему выросла сумма налога? Расчет налога

Основных причины — две.

1. В 2018 году коэффициент-дефлятор составил 1,481. Годом ранее он составлял 1,425.

Пример 1. Предположим, что базовая инвентаризационная стоимость жилья в Барнауле составляет 500 тыс. рублей.

Как платили в прошлом году:

500 тыс. рублей х 1,425 (коэффициент-дефлятор) = 712,5 тыс. (сумма, на которую начисляется ставка налога).

712,5 тыс. х 0,5% (ставка для объектов по стоимости от 500 до 800 тыс.) = 3562,5 рублей сумма к оплате

Как заплатим в этом году:

500 тыс. х 1,481 = 740,5 тыс.

712,5×0,5% = 3702,5 рублей сумма к оплате

Рост — 140 рублей при сохранении базовой стоимости жилья.

Деньги. Недвижимость. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

2. При умножении на коэффициент инвентаризационная стоимость могла «перескочить» в другую ценовую группу, в которой ставка налога уже выше.

Пример 2. Предположим, что базовая инвентаризационная стоимость жилья в Барнауле 550 тыс. рублей.

Как платили в прошлом году:

550 тыс. х 1,425 (коэффициент-дефлятор) = 783,75 тыс. (сумма, на которую начисляется ставка налога).

783,75 тыс. х 0,5% (ставка для объектов стоимостью от 500 до 800 тыс.) = 3918,75 рублей к оплате.

Как заплатим в этом году:

550 тыс. х 1,481 = 814,55 тыс.

814,55 тыс. х 0,88% (ставка для объектов стоимостью от 800 тыс. до 1,5 млн) = 7168,04 рублей к оплате.

Рост — 3249,29 рублей при сохранении базовой стоимости жилья.

Вид на Барнаул. Анна Зайкова , altapress.ru

Что если в собственности несколько объектов?

В этом случае и коэффициент, и ставка налога умножаются на их общую инвентаризационную стоимость. Именно поэтому больше всего повышение размера платежей почувствуют на себе такие владельцы.

Можно ли снизить сумму налога?

С февраля 2019 года — да. Именно тогда вступило в силу постановление Конституционного суда России, согласно которому человек может требовать пересчитать налог, исчисленный из инвентаризационной стоимости, если он намного превышает сумму, которая бы вышла, если бы налог начислялся по кадастровой стоимости.

Этого добилась жительница Алтайского края Ольга Низамова, которой пришла квитанция с суммой налога на дом в пригороде Барнаула 47,5 тыс. рублей. Она посчитала, что если бы ей исчисляли налог из кадастровой стоимости (в этом случае применяется ставка 0,1%), то она заплатила бы 2,9 тыс. рублей.

Суд , приговор. Открытые источники в Интернете.

Низамова пошла в местные суды, но доказать здесь свою правоту не смогла. А Конституционный суд поддержал жительницу Барнаула, постановив, что жители из разных регионов (во многих налог считают уже по кадастровой стоимости) ставятся в неравные условия.

После этого решения суда десятки жителей края обратились за пересчетом суммы налогов. По данным на апрель, их было 170, писала «Российская газета».

Когда в Алтайском крае начнут считать налог по кадастровой оценке?

С 1 января 2020 года. Первые квитанции с новым расчетом придут в 2021 году.

Уже сейчас можно узнать предварительную кадастровую стоимость своего объекта. Как это сделать и как можно оспорить ее размер, читайте здесь.

Рассчитать сумму будущего налога, однако, пока не получится, поскольку местные депутаты до 1 декабря должны утвердить ставки (вилка — от 0,1 до 0,3%).

Сейчас уже известно, что в первые три года будет применяться понижающий коэффициент. Сначала плательщику предъявят 20% от общего размера налога, затем 40%, потом 60%, и только на четвертый год 100%, рассказывала Елена Вахрушева, замначальника отдела налогообложения имущества краевой налоговой службы.

Владельцы квартир будут также иметь право на налоговый вычет на 20 кв. метров, собственники домов — на 50 кв. метров, комнат — на 10 кв. метров.

Новостройки в центре Барнаула. Анна Зайкова.

Будут ли платить налог собственники квартир в новостройках?

В этом и следующем году — нет. Новое жилье, введенное в эксплуатацию после 2012 года (тогда прошла последняя переоценка инвентаризационной стоимости), имеют только кадастровую стоимость. Поэтому владельцы нового жилья начнут платить с 2021 года (за 2020-ый).

Когда срок оплаты налога в 2019 году?

До 2 декабря 2019 года.

Какие ставки налога на имущество в Барнауле?

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов/ставка налога: