Почему вывоз зерна из Сибири может ударить по Алтайскому краю

Успехи экспорта российской сельхозпродукции впечатляют: они уже превысили экспорт вооружения. Однако сибирские мукомолы говорят, что вывозить непереработанное зерно сегодня выгоднее, чем муку: «Делается все, чтобы Сибирь оставалась сырьевым придатком России». О том, почему это происходит и чем чревато, размышляли эксперты на Зимней зерновой конференции, прошедшей на днях в Белокурихе.

Парадоксальная ситуация

В 2018 году производство муки в крае сократилось на 6,6% до 1,006 млн тонн, констатирует алтайский вице-губернатор Александр Лукьянов. При этом мощности крупных и средних предприятий способны обеспечить выпуск более 1,6 млн тонн муки.

Между тем, по данным Союза зернопереработчиков Алтая, планку в 1,1 млн тонн край преодолел в 2002 году, и ниже нее не снижался еще ни разу. Впрочем, сократил производство муки не только Алтай, а еще шесть из 10 крупнейших зерновых регионов. Лидеры падения — Омская область и Краснодарский край.

Ситуация, вообще, парадоксальная. Экспорт продукции АПК, который должен был бы стать стимулом для производства муки, близок к рекордному. А муки большинство зерновых регионов производят все меньше.

Мука. СС0

Колоссальные стимулы

Экспорт российского зерна до самого последнего времени был выгоден, как никогда. Во-первых, урожай-2018, хотя и был ниже прошлогоднего (113,2 млн тонн против 134,1 млн в 2017 году), но намного превышал внутренней потребности.

Во-вторых, совпали два фактора — рост мировой цены в долларах и снижение курса рубля.

«Вместе это срезонировало и уже с 15 августа мы получили рекордно высокие цены на зерно в портах Черного и Азовского морей. Появились колоссальные стимулы к экспорту по крайней мере трех товаров — пшеницы, ячменя, ржи», — рассказал Дмитрий Рылько, гендиректор Институт конъюнктуры аграрного рынка.

По последним данным таможенной службы, Россия вывезла уже 34,1 млн тонн зерна урожая 2018 года.

Гендиректор «ИКАР» Дмитрий Рылько ( справа) за зерновой конференции-2019 в Белокурихе. Предоставлено ЗЗК.

«Мы догнали прошлый сезон и по пшенице идём с небольшим опережением», — говорит Александр Мажурин, начальник отдела организации госинтервенций департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ.

Правда, сейчас цена на мировых рынках снижается и экспорт замедляется, так что экспортные поставки зерна составят 42 млн тонн (в прошлом сельхозсезоне — более 50 млн), прогнозирует Минсельхоз РФ. Но и это — выдающиеся результаты: «Экспорт сельхозпродукции превысил экспорт всего российского вооружения», — говорит Рылько.

Невывозная мука

Между тем, вывоз муки из России много лет колеблется вокруг 0,2 млн тонн. «Россия входит в десятку стран-лидеров по экспорту мучной продукции, но на мировой рынок поставляет лишь около 6% производимой муки», — поясняет Александр Лукьянов.

Казахстан, для сравнения, вывез в 10 раз больше: 2,3 млн.

Зерно. Урожай. СС0

«Украина тоже экспортируют муку в разы больше, чем Россия, благодаря ее близости к морю и доступности мировых рынков, чего нет у тех российских регионов, удаленных от портов», — пояснят Валерий Гачман, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая.

«Мука производится в средней части Украины, это около 500 километров до порта, рынок Африки за двумя морями, не за горами», — подтверждает Андрей Друзяка, директор Grain Star International Ukraine.

Но от Алтайского края до порта во Владивостоке 6,4 тыс. километров, до Новороссийска 3,5 тыс. «Зернопереработчики за эти годы научились работать под конечного потребителя и могут выпускать любую муку в любой упаковке. Проблема в одном: в железнодорожных тарифах», — объясняет Валерий Гачман.

Тарифная арифметика

Казалось бы, правительство РФ сибирские регионы слышит и идет им навстречу. К примеру, экспортерам продовольствия компенсируют транспортные затраты, напоминает Александр Мажурин. И кому как не сибирякам с их расстояниями до рынков сбыта это должно помочь.

Александр Друзяка. Предоставлено ЗЗК.

«В 2018 году на эти цели выделили 829 млн рублей, деньги освоены в полном объеме, в нем участвовали 80 организаций из 23 регионов, включая Алтайский край, в 2019 году предполагается выделить 1,3 млрд рублей», — отметил чиновник Минсельхоза.

Однако, как оказалось, льгота на перевозку муки для экспортеров меньше, чем для зерна, для которого тариф нулевой. Сергей Беляев (группа компаний «Беляевские продукты) говорит, что «мучная льгота» компенсирует только рост тарифа.

Более того, по словам Беляева, его компания до сих пор не получила выплаты за второй квартал 2018 года, чему был весьма удивлен Александр Мажурин — он полагал, что все выплачено.

Причем от провозной платы железнодорожный тариф составляет лишь 30%.

«Вагон до Забайкальска стоит больше 300 тыс. рублей, железнодорожный тариф из этого составляет около 90 тыс. Остальное — арендная плата грузоперевозчиков и прочие затраты. И грузовые компании день в день с введением любой льготы увеличивают стоимость аренды вагона», — поясняет Валерий Гачман.

Зерно. СС0

Зерно вывозят составами

Судя по словам сибирских мукомолов, вопрос о том, как вывозить произведенные на Алтае продукты переработки на рынки сбыта, что называется, перезрел. И касается он не только экспорта.

Есть еще один правительственный документ — постановление за № 1595 о субсидировании железнодорожных перевозок зерна в направлении портов. Он позволил вывезти излишки зерна и, как поясняет Дмитрий Рылько, простимулировал подъем цен на зерно.

Правда, в прошлом году Алтай в него не включили.

«Ссылались на то, что в Алтайском крае имеется мощная переработка, которая должна на себя забрать все излишки зерна и переработать», — объясняет Александр Лукьянов. Но в 2019-м документ заработает и для Алтая.

Александр Лукьянов , вице-губернатор Алтайского края. Предоставлено ЗЗК.

Однако на руку он был не мукомолам, производящим продукцию с высокой добавленной стоимостью, а зерновым трейдерам, которые, как сказал Рылько, взялись за Сибирь. Вывоз зерна из СФО в текущем сельхозсезоне по сравнению с 2016—2017 годами кардинально увеличился: из Алтайского края почти в четыре раза (с 142 до 547 тыс. тонн), из Новосибирской области в 2,4 (со 133 до 323 тыс тонн), из Омской — в 1,4 (с 580 до 803 тыс тонн).

Сырьевой придаток

А в итоге добавленная стоимость создается, скажем, на «Ленинградском комбинате хлебопродуктов имени Кирова» в Санкт-Петербурге. А на Алтае и в Омской области производство муки сокращается. К слову, именно этот комбинат в 2018 году стал лидером по экспорту в Китай муки, произведенной, в том числе, за счет сибирского зерна.

По данным Александра Лукьянова, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге производство муки растет. Сибирская пшеница — в первую очередь, Омская, Новосибирская и Красноярская — пошла в центральную часть России, а более дорогая сибирская мука с ее полным железнодорожным тарифом оказалась не востребована.

Зерно. Поле. СС0

«Делаем все, чтобы Сибирь оставалась сырьевым придатком России. И сколько бы мы ни говорили, что нужно льготировать продукты перемола и торговать мукой, крупами и т.п., в том числе на экспорт — глухая стена получается», — добавляет Лукьянов.

Не должно успокаивать

Надо сказать, что итоги экспорта зерна оказались весьма успешными не только для зернотрейдеров, но и для сельхозпроизводителей. Особенно — в южных и центральных регионах России. «Столько рублей с гектара там никогда еще не «намывали», и там все очень хорошо», — объясняет Дмитрия Рылько эксперт.

Зерно. Анна Зайкова

Неплохие прибыли дало растениеводство и в Поволжье. В Сибири самыми рентабельными были пшеница и ячмень.

«Денег в рублях как никогда много, положение хозяйств, если брать «в целом по больнице», изумительное», — говорит Рылько.

Однако перспективы для сибиряков выглядят не столь оптимистично. Во-первых, из-за «запертости» сибирских рынков (и довольно высоких переходящих запасов) цены на зерно в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Новосибирской областях сегодня ниже средних по России в среднем на 1,4 тыс. рублей.

Во-вторых, проблемы мукомолов неизбежно отразятся и на них.

Зимняя зерновая конференция-2019 в Белокурихе. Предоставлено ЗЗК.

«Если мукомольная промышленность СФО прекратит существование, то у наших крестьян, в отличие от крестьян Краснодарского края и Ставрополья, надежного рынка сбыта не будет, ведь мукомолы Алтая покупают 85% товарного зерна», — резюмирует Валерий Гачман.

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