Почти 100 хозяйств в Алтайском крае обязали вернуть незаконно полученные субсидии

Министерство сельского хозяйства Алтайского края опубликовало список сельхозпредприятий и фермеров, которые по решениям суда обязаны вернуть в бюджет полученные от государства средства. Список довольно внушительный, всего в нем фигурируют 97 должников. Среди них — некогда успешные хозяйства, такие как «Западное», «Алтаймясопром», «Глушинка» и другие.

Общую сумму задолженности в минсельхозе региона затруднились уточнить. Часть исков по возвращению необоснованно полученных средств подавало аграрное ведомство, часть — краевое минимущество.

Судя по данным арбитражного суда, размеры претензии к хозяйствам достаточно разные. Так, в апреле 2018 года вынесено решение о взыскании с племенного хозяйства «Троицкое» 62 тысяч рублей из-за неисполнения условий договора о предоставлении господдержки молодым специалистам АПК.

С крестьянского хозяйства «Агробизнес» из Первомайского района минсельхоз пытается взыскать 20,1 тысячу рублей необоснованно полученных погектарных субсидий.

Есть дела с куда более серьезными задолженностями. В 2018 году министр сельского хозяйства Александр Чеботаев уже докладывал о непростой ситуации, связанной с КФХ Дениса Ярошенко в Благовещенском районе.

Хозяйство сначала получило грант на сумму более 10 млн рублей, а затем оказалось в предбанкротном состоянии. В министерстве полагали, что собственники могли намеренно довести предприятие до кризиса. В июле 2018 года суд вынес решение о взыскании с Дениса Ярошенко 459 тысяч рублей субсидий.

В феврале 2019 году минсельхоз подал в Арбитражный суд края еще 12 исков с аналогичными требованиями. Суммы задолженностей варьируются от 150 до 380 тысяч рублей. Претензия истца одна — необоснованное получение несвязанной поддержки в области растениеводства.