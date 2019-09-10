Почти половина россиян согласны получать «черную» зарплату

Не согласились с таким условным (в рамках исследования) предложением работодателей 36% опрошенных граждан. Остальные затруднились с ответом.
Примечательно, что по сравнению с прошлым годом (42% и 36%) соотношение сторонников и противников зарплат в конверте почти не изменилось. При этом авторы опроса подчеркивают другую интересную тенденцию — ярым противником серых зарплатных схем является молодежь в возрасте до 24 лет, а также граждане с белой зарплатой около 80 тыс. рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге согласились получать «черную зарплату» по 39% опрошенных.
Гораздо больше ее сторонников проживают в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%), Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске (по 50%). Барнаул в рейтинге не упоминается.