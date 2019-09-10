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Экономика

Почти половина россиян согласны получать «черную» зарплату

Около 43% опрошенных россиян согласны при трудоустройство на работу на получение так называемой «черной зарплаты», то есть зарплаты в конверте. Причем число сторонников серой схемы немного увеличивается, сообщает сайт superjob.ru.

Зарплата.
Зарплата.
Открытые источники.

Не согласились с таким условным (в рамках исследования) предложением работодателей 36% опрошенных граждан. Остальные затруднились с ответом.

Примечательно, что по сравнению с прошлым годом (42% и 36%) соотношение сторонников и противников зарплат в конверте почти не изменилось. При этом авторы опроса подчеркивают другую интересную тенденцию — ярым противником серых зарплатных схем является молодежь в возрасте до 24 лет, а также граждане с белой зарплатой около 80 тыс. рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге согласились получать «черную зарплату» по 39% опрошенных.

Гораздо больше ее сторонников проживают в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (по 51%), Челябинске, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске (по 50%). Барнаул в рейтинге не упоминается.

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