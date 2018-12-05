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«Пока губернатор не сменится»: новый хозяин «Алтайского бройлера» рассказал о планах и первой попытке зайти в край

5 декабря должна завершиться сделка по покупке группой «Черкизово» предприятия «Алтайский бройлер». Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей. Об этом днем ранее в Барнауле сообщил основатель компании Игорь Бабаев. По его словам, это не первая попытка «Черкизово» зайти в край — однако в прошлый раз инвестор отказался от своих планов после встречи с губернатором Карлиным. Теперь у крупного федерального игрока большие планы на регион — они связаны не только с развитием птицеводства.

Предприятие "Алтайский бройлер".
Предприятие "Алтайский бройлер".
Олег Богданов

Что намерен сделать новый собственник?

О том, что федеральная компания рассматривает варианты приобретения этого актива, стало известно летом 2018 года. Аудиторы «Черкизово» были в Бийске уже несколько раз.

Игорь Бабаев,
основатель группы «Черкизово»:

Наши специалисты в течение нескольких месяцев изучали все, что происходит на «Алтайском бройлере». И мы пришли к заключению, что этот объект нужно приобретать.

Основатель группы &quot;Черкизово&quot; Игорь Бабаев посетил Барнаул
Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев посетил Барнаул
Антон Федотов, www. altairegion22.ru

По словам Игоря Бабаева, в ближайшие годы предприятие ожидает реконструкция. Мощности, которые возводились 10 лет назад, не отвечают запросам «Черкизово» и требуют серьезного обновления. В первую очередь новые собственники планируют поменять условия содержания птицы, усовершенствовать систему убоя и кормления.

На первом этапе в «Алтайский бройлер» планируется вложить около 20 млн долларов. Дальнейшие суммы инвестиций «Черкизово» будет определять при более детальном изучении дел на предприятии.

Игорь Бабаев,
основатель группы «Черкизово»:

Мы наметили для себя цель и доложили губернатору края о том, что намерены довести к 2020 году объем производства мяса птицы до 100 тысяч тонн в год. Это почти в два раза больше нынешних показателей.

На базе алтайской птицефабрики федеральная компания намерена развивать собственную систему дистрибуции в Сибири. Продукцию под брендом «Алтайский бройлер» «Черкизово» продолжит выпускать. Но к этому добавятся несколько собственных брендов «Черкизово».

Также планируется увеличить поставки в Сибирь продукции мясопереработки с остальных предприятий группы.

Еще один проект

Есть у «Черкизово» и долгоиграющие планы в отношении других направлений производства на Алтае. Речь, в частности, идет о строительстве крупного свиноводческого комплекса.

По словам Игоря Бабаева, этот проект группа готова реализовывать с нули. Покупка уже имеющихся активов «Черкизово» не интересует.

Игорь Бабаев,
основатель группы «Черкизово»:

Американцы, работающие у нас в компании, ответственно заявляют, что по линии себестоимости мы номер один в мире. Настолько мощно у нас работает свиноводство. И мы продолжим в этом плане развиваться. Я с гордостью заявляю. что группа «Черкизово» произвела 2 млн поросят на промышленных свинокомплексах. Это не ЛПХ.

Сейчас в Алтайском крае содержится порядка 550 тысяч голов свиней, однако 80−85% поголовья находится в хозяйствах населения.

Игорь Бабаев,
основатель группы «Черкизово»:

Земельные богатства позволяют здесь держать миллионы поросят. В качестве примера: мы пришли в Липецкую область, там было 20 тысяч поросят, сейчас — 500 тысяч. Мы пришли в Тамбовскую область, где вообще не было промышленного свиноводства. Сейчас там 300 тысяч поголовье.

К теме строительства крупного свинокомплекса в Алтайском крае Бабаев пообещал вернуться в следующем году. До этого момента краевые власти и инвестор намерены проработать вопрос с землей и обеспечения площадки всей необходимой инфраструктурой.

Строительство «Алтайского бекона» порождает массу вопросов
Экономика

Примечательно, что прежний владелец «Алтайского бройлера» Геннадий Бобрицкий тоже горел желанием построить на Алтае крупный свиноводческий комплекс. В Косихинском районе он планировал возвести пять крупных откормочников, среднегодовое поголовье каждого из которых должно было составить около 32 тыс свиней.

После череды скандалов с местными фермерами, которые отказались принимать на своих полях навоз свинокомплексов, и вступления России в ВТО, Бобрицкий отказался от своих намерений.

Как Карлин отпугнул «Черкизово»

По словам Игоря Бабаева, это уже не первая попытка «Черкизово» зайти на рынок Сибири. 10 лет назад Бабаев уже встречался с на тот момент губернатором Александром Карлиным. Однако результата не вышло.

Основатель группы &quot;Черкизово&quot; Игорь Бабаев посетил Барнаул
Основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев посетил Барнаул
Антон Федотов, www. altairegion22.ru

Игорь Бабаев,
основатель группы «Черкизово»:

Вхождение в Сибирь мы начали еще 10 лет назад. Первые шаги были сделаны в Красноярске, но, к сожалению, с Александром Хлопониным (губернатором региона до января 2010 года, — прим. ред.) у нас ничего не получилось. После этого я был здесь у Александра Карлина. И этот заход тоже не принес положительных результатов. Я тогда сказал, что не приеду сюда, пока не сменится губернатор. Прошло ровно 10 лет и вот я сегодня здесь. Я знаю Виктора Томенко как человека думающего и дееспособного, поэтому мы очень рады приходу такого лидера.

Что известно о группе «Черкизово»

«Черкизово» называет себя крупнейшим производителем мяса птицы в стране. Группа включает восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Компания представлена на российском рынке брендами «Петелинка», «Куриное царство» и другими. В 2018 году «Черкизово» произвело миллион тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2017 года составила 90,5 миллиарда рублей. На предприятия группы трудится более 20 тысяч человек.

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