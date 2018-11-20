Политика государства: китайские власти резко снизили цены на бензин

Власти Китая резко опустили цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, сообщает агентство «Синьхуа». Стоимость бензина упала до абсолютного минимума за последние четыре года.

В Поднебесной

«С 00:00 16 ноября стоимость тонны бензина снижается на 510 юаней (на 73,5 доллара), дизельного топлива — на 490 юаней», — говорится сообщении Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

Власти пересмотрели стоимость нефтепродуктов в связи с резким обвалом нефтяных котировок, вызванным неопределенностью на рынке из-за позиции ОПЕК о сокращении добычи, а также наращиванием добычи в США.

Госкомитет Китая требует от трех крупнейших компаний — PetroChina, Sinopec и CNOOC — бесперебойно поставлять бензин в соответствии с ценовой политикой государства, пишет Lenta.ru.

Фоном нынешнего пересмотра цен на бензин и дизельное топливо стало существенное падение мировых цен на нефть, ставшее результатом действия нескольких факторов: роста добычи в Саудовской Аравии, превышающего ожидания увеличения запасов нефти в США, ослабления американских санкций против Ирана и ожидаемого падения спроса, пишет mail.ru.

Стоимость литра бензина в Китае с 12 по 18 ноября составляла 8,18 юаня, что составляет 1,18 доллара, или около 78,18 рубля, за литр.

По итогам последнего решения госкомитета цена литра бензина снизится на 4 цзяо, то есть составит 7,78 юаня, или 73,91 рубля за литр.

В России

Российские власти не считают, что падение цен на нефть является достаточным фактором для того, чтобы снизить стоимость бензина. В то же время вице-премьер Дмитрий Козак неоднократно ставил в заслугу правительству заморозку цен на бензин, однако это было сделано до снижения стоимости нефти.

Дефицит

Заморозка цен на топливо изменила торговую политику крупных нефтекомпаний. В результате в Сибири ситуация уже принимает характер локального дефицита нефтепродуктов.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

В Сибири, где исторически велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. В частности, в Алтайском крае, Иркутске, Чите и Красноярске заявки независимых заправок на топливо выполнялись на прошлой неделе лишь на 5−10%.

Гендиректор АО «Красноярскнефтепродукт» Андрей Чернов отметил, что «Газпромнефть» по-прежнему заявляет о готовности к продаже топлива, но по факту ресурсы не дает, что еще больше создает напряжение, так как затрудняет возможность планирования поставок. В итоге участники рынка пытаются купить товар у «Роснефти».

Наблюдается резкое подорожание «соляры», в том числе, в Алтайском крае.