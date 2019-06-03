Польские яблоки попались на границе Алтая

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно со специалистами Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз на территорию страны из Казахстана 10 тонн польских яблок. Нелегальные фрукты были уничтожены.

Подозрительный груз был остановлен на фитосанитарном посту в Третьяковском районе. Инспекторы и пограничники установили, что яблоки имеют польское происхождение. Однако в сопроводительных документах был выявлен «недействительный фитосанитарный сертификат, содержащий недостоверные сведения о происхождении подкарантинной продукции».

В итоге продукция, запрещенная ко ввозу на территорию РФ, был изъята и уничтожена на полигоне ТБО в селе Староалейском. Перевозчика прилекли к административной ответственности.

Как подвели под санкции польские яблоки?

Ответным санкциям России в отношении импортной продукции скоро исполнится пять лет.

В августе 2014 года правительство РФ во исполнение указа президента Владимира Путина и в ответ на антироссийские санкции ввело запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее продовольственное эмбарго было распространено на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Всем этим странам запрещено поставлять в Россию мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, свинину и рыбу, морепродукты, молочную продукцию, сыры, колбасы, овощи и фрукты, корнеплоды и орехи. Срок санкций неоднократно продлевался.