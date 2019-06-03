Польские яблоки попались на границе Алтая

Подозрительный груз был остановлен на фитосанитарном посту в Третьяковском районе. Инспекторы и пограничники установили, что яблоки имеют польское происхождение. Однако в сопроводительных документах был выявлен «недействительный фитосанитарный сертификат, содержащий недостоверные сведения о происхождении подкарантинной продукции».
В итоге продукция, запрещенная ко ввозу на территорию РФ, был изъята и уничтожена на полигоне ТБО в селе Староалейском. Перевозчика прилекли к административной ответственности.
Как подвели под санкции польские яблоки?
Ответным санкциям России в отношении импортной продукции скоро исполнится пять лет.
В августе 2014 года правительство РФ во исполнение указа президента Владимира Путина и в ответ на антироссийские санкции ввело запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее продовольственное эмбарго было распространено на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.
Всем этим странам запрещено поставлять в Россию мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, свинину и рыбу, морепродукты, молочную продукцию, сыры, колбасы, овощи и фрукты, корнеплоды и орехи. Срок санкций неоднократно продлевался.