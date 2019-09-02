Портфель вкладов Россельхозбанка на Алтае прирос более чем на миллиард

Розничный депозитный портфель в Алтайском филиале Россельхозбанка по данным на 20 августа, прирос более чем на миллиард и превысил 16,3 миллиарда рублей.

Основной прирост средств наблюдается по срочным вкладам, рост по которым составил более 1,2 млрд руб.

Объем средств, привлеченных во вклады от частных лиц, почти на 26% превысил показатель за аналогичный период предыдущего года. Таких значительных показателей банку удалось достичь в большей степени с помощью широкой линейки срочных вкладов и привлекательных условий по депозитам для населения.

Кроме того, растет доля вкладов, открываемых в Россельхозбанке онлайн. За анализируемый период прирост депозитов, открытых клиентами по дистанционным каналам, составил 7%.

«Вклады для жителей наших регионов являются одним из основных способов сбережений. Помимо конкурентоспособных ставок наш Банк предлагает широкий выбор вариантов инвестирования, учитывающих потребности клиентов. Вклады можно открыть на различные суммы и сроки, выбрать продукт с различными возможностями и преимуществами», — отмечает директор филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»