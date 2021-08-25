Предпринимательница из Алтайского края признана одной из богатейших женщин России

Издание подготовило ТОП-25 самых состоятельных представительниц прекрасного пола в РФ. Лариса Прокопьева и ее семья в этом рейтинге оказалась на 24 месте. Forbes оценил ее состояние в 250 млн долларов.

В описании истории предпринимательницы издание указывает:

В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие для выпуска косметики, и свое название компания получила от имен двух основательниц. Бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок и оздоровительных товаров. По итогам 2020 года выручка «Эвалар» превысила 10 млрд рублей, а чистая прибыль составила — 4,5 млрд рублей. Сын Прокопьевой Александр — депутат Государственной думы от «Единой России».

Отметим, что Лариса Прокопьева в этом году уже оказывалась в списке Forbes. Ее признали одной из 20 self-made женщин России, которые 20 self-made женщин России.

Первое место в рейтинге богатейших женщин России заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук (состояние 13 млрд долларов), второе место у президента компании Inteco Management Елены Батуриной (состояние 1,3 млрд долларов), третье — у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой и ее семьи (состояние 1,3 млрд долларов).