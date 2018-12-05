Председатель Госдумы пообещал отказаться от пенсионной надбавки

Володин заявил, что для него рассуждать о пенсионных преференциях — неправильно с моральной точки зрения.

«Об этом могли бы и не спрашивать. Моя декларация о доходах говорит сама за себя», — сказал председатель нижней палаты парламента.

И добавил, что половину доходов направляет на благотворительность.

«Одним из первых благотворительных проектов в 2004 году было оказание помощи по обновлению парка автомобилей „скорой помощи“ для Саратова. Потому что на станции „скорой“ 80 процентов машин были „убитые“ — выработали свой ресурс — старые уазики, разбитые „газели“. Удалось обновить парк автомашин на 50 процентов от потребности, причем полностью укомплектованными медицинским оборудованием сорока машинами, из них десять — для перевозки детей. А как по-другому?» — сказал Володин.

Он предположил, что депутаты, работавшие до избрания в Госдуму на госслужбе, скорее всего, не будут выбирать депутатскую надбавку, пишет znak.com.

«Надбавка госслужащего выше, а получать две надбавки законом запрещено. Это же касается тех, кто пришел с региональной и муниципальной службы, либо с военной службы», — объяснил он. Председатель Госдумы отметил, что иные соображения будут у тех, кто пришел в Госдуму из бизнеса. «У них есть доходы. И, по моему мнению, такой депутат не будет на надбавку претендовать. Он куда большие суммы отдает на благотворительность, помощь людям», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных депутатов пенсионного возраста не готовы добровольно отказаться от пенсионной надбавки.