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Экономика
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«Привлекать любыми путями»: губернатор Томенко рассказал о росте инвестиций в Алтайском крае

По итогам 2018 года объем инвестиций в сфере промышленности по всем отраслям может увеличиться на 10%. Окончательные цифры еще не подведены, однако положительная динамика явно чувствуется. Об этом 24 января сообщил губернатор Виктор Томенко. Накануне он посетил два крупных пищевых предприятия «Троицкий маслосыродел» и крупозавод «Макфа».

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Рост примерно на 8−9 млрд рублей. Если говорить только о пищевой и перерабатывающей промышленности, то наши предприятия инвестируют в собственное развитие примерно 3−4 млрд рублей ежегодно. Это вложения в совершенствование технологических процессов, проведение реконструкций и расширение действующих производств. Все наши переработчики зерна, мяса и молока имеют планы развития, которые позволят поддерживать объемы инвестиций на достигнутом уровне и решать задачи повышения конкурентоспособности своей продукции.

Отдельно губернатор выделил приход в регион группы «Черкизово», которая приобрела предприятие «Алтайский бройлер» и подписала с правительством края соглашение о сотрудничестве.

Федеральный инвестор сразу обозначил, что готов вложить в объект на первом этапе 250 млн рублей и увеличить объем производства мяса птица до 100 тысяч тонн в год.

«Есть планы, нашим регионом интересуются многие инвесторы. Думаю, что в течение этого года мы еще подпишем несколько подобных соглашений», — отметил губернатор.

По его словам, привлечение инвестора должно стать идеологией власти, причем на всех уровнях.

Киприно строит в Троицком новый сырный цех
Киприно строит в Троицком новый сырный цех
Анна Зайкова

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Я уже неоднократно говорил, что с учетом тех планов, которые есть в Алтайском крае и потребностей, мы должны привлекать инвестиции любыми путями. И создавать все условия, чтобы предприятия строились и развивались. Мы должны быть пропитаны этим духом, желанием развивать нашу экономику.

На этой неделе глава региона сообщил, что во втором полугодии в крае могут сформировать и запустить программу развития промышленности. Он признал, что сегодня такого рода программы в регионе нет. Документ может «придать импульс» алтайским предприятиям.

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