«Привлекать любыми путями»: губернатор Томенко рассказал о росте инвестиций в Алтайском крае

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Рост примерно на 8−9 млрд рублей. Если говорить только о пищевой и перерабатывающей промышленности, то наши предприятия инвестируют в собственное развитие примерно 3−4 млрд рублей ежегодно. Это вложения в совершенствование технологических процессов, проведение реконструкций и расширение действующих производств. Все наши переработчики зерна, мяса и молока имеют планы развития, которые позволят поддерживать объемы инвестиций на достигнутом уровне и решать задачи повышения конкурентоспособности своей продукции.
Отдельно губернатор выделил приход в регион группы «Черкизово», которая приобрела предприятие «Алтайский бройлер» и подписала с правительством края соглашение о сотрудничестве.
Федеральный инвестор сразу обозначил, что готов вложить в объект на первом этапе 250 млн рублей и увеличить объем производства мяса птица до 100 тысяч тонн в год.
«Есть планы, нашим регионом интересуются многие инвесторы. Думаю, что в течение этого года мы еще подпишем несколько подобных соглашений», — отметил губернатор.
По его словам, привлечение инвестора должно стать идеологией власти, причем на всех уровнях.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Я уже неоднократно говорил, что с учетом тех планов, которые есть в Алтайском крае и потребностей, мы должны привлекать инвестиции любыми путями. И создавать все условия, чтобы предприятия строились и развивались. Мы должны быть пропитаны этим духом, желанием развивать нашу экономику.
На этой неделе глава региона сообщил, что во втором полугодии в крае могут сформировать и запустить программу развития промышленности. Он признал, что сегодня такого рода программы в регионе нет. Документ может «придать импульс» алтайским предприятиям.