Накормим чужих: как Алтайский край намерен помогать стране в экспорте продовольствия

Алтайский край к 2024 году должен увеличить экспорт продовольствия за границу до 501 млн долларов. В условиях, когда потребление в России снижается, завоевание иностранных рынков — одна из немногих возможностей для дальнейшего роста местных производителей. Способен ли регион достичь эти амбициозные цифры — разбирался altapress.ru.

В Алтайском крае для реа­лизации нацпроектов, принятых в 2018 году в продолжение майского указа президента и его обращения к Федеральному Собранию, утвердили 52 региональных проекта. На сайте краевого минэкономразвития размещены их паспорта. Но пока все эти документы выглядят огромным массивом данных (к тому же написанных сложным бюрократическим языком). Разобраться в них не так просто.

Мы изучили состояние рынка, поговорили с экспертами и сделали собственные выводы о том, насколько вероятна реализация тех или иных проектов. За основу мы взяли 10-балльную шкалу.

Проект «Экспорт продукции АПК» Вероятность реализации: 8

Суть

Основная задача проекта — сделать оте­чественное продовольствие главным несырьевым товаром на экспорт, увеличив его вывоз в денежном выражении в 2,7 раза, до 45 млрд долларов.

Документ предусматривает заключение в 2019—2021 годах не менее ста корпоративных программ в таких сегментах, как зерновая продукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары пищевой и перерабатывающей промышленности.

К 2023 году должны быть запущены шесть экспортно ориентированных оптово-распределительных центров общей мощностью 410 тыс. тонн единовременного хранения продукции.

Государство готово профинансировать и другие продвиженческие инструменты. Например, создать сеть представителей Минсельхоза РФ — атташе по агропромышленному комплексу — в количестве не менее 50 штатных единиц к 2021 году и экспозиции российских агрокомпаний на международных выставках. К 2024 году их должно быть больше 30.

406,8 млрд рублей требуется для финансирования реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» (до конца 2024 года).

Что есть сейчас

В 2018 году экспорт сельскохозяйственной продукции в Алтайском крае в абсолютных цифрах увеличился значительно: по зерновым рост составил почти 400%, по масличным — 40%.

Зерно. Урожай. СС0

Но если смотреть в разрезе общего производства, доля экспортируемой продукции по-прежнему мала. Для сравнения, в прошлом году в регионе было собрано зерна более 5 млн тонн, а вывезено за пределы — 120 тыс. тонн, что составляет 2,4%.

В пищевой промышленности региона до последнего времени флагманом экспорта оставалась масложировая отрасль. В 2017 году ее предприятия экспортировали продукции на 49 млн долларов. Всего же по «пищевке» этот показатель составил 58 млн долларов.

В 2018 году ситуация ухудшилась. Из-за начавшейся процедуры банкротства холдинга «Юг Сибири», в который входят два крупных маслоэкстракционных завода в Барнауле и Бийске, экспорт масла снизился на 5 млн долларов.

Риски

На сегодняшний день остается неизвестной дальнейшая судьба «Юга Сибири». В начале января Арбитражный суд Алтайского края закрыл дело о банкротстве по инициативе самого холдинга. Зато дал зеленый свет иску главного кредитора — «Промсвязьбанка». Теперь у него появляется возможность продвинуть нужную кандидатуру конкурсного управляющего.

По неофициальной информации, в планах банка выставить алтайские активы на торги. Станет ли их выкупать компания «Благо», которая сейчас работает на заводах в качестве арендатора, не известно. Эксперты отрасли полагают, что положение у этой компании достаточно шаткое.

Предприятие «Алтайский бройлер». Олег Богданов

До того момента, пока у предприятия не появится новый собственник и не станет понятна его дальнейшая судьба, о серьезном развитии экспорта говорить не приходится.

Еще один существенный риск связан больше с бюрократическим аспектом. Дело в том, что несколько крупных предприятий региона имеют федеральных собственников. Например, «Рубцовский молочный завод» входит в компанию PepsiCo, «Алтайский бройлер» — в группу «Черкизово».

Не исключено, что эти структуры будут осуществлять экспорт через свои головные офисы. Это значит, что продукция станет вывозиться алтайская, но в качестве экспортирующего региона по документам будет значиться Москва или Санкт-Петербург.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям: