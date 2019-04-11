Прокуратура Алтайского края нашла более 2 тысяч нарушений в госзакупках

Речь идет о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. В суд отправили 49 исковых заявлений, а нарушителям внесли 1373 представления.
Основные нарушения связаны с завышением цены контрактов, обеспечении преимуществ в пользу определенных коммерческих организаций, невыполнении или некачественном выполнении работ по контрактам.
Анна Ульянова,
старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и охраны природы:
Выявленные нарушения в подавляющем большинстве случаев имеют место в деятельности муниципалитетов. Повсеместно допускаются нарушения при организации заказчиками процедур закупок.
Также выявили случаи заключения контрактов на бесконкурсной основе и необоснованное изменение заказчиками условий контрактов дополнительными соглашениями.
За незаконное заключение контрактов без конкурентных процедур к административной ответственности привлекли 12 лиц, которым назначены штрафы на сумму 380 тысяч рублей.
Напомним, ранее антимонопольная служба Алтайского края нашла нарушения в госзакупках алтайского минздрава, минкультуры и минсельхоза у Колыванского камнерезного завода.
В сентябре 2018 года директора барнаульского «Горзеленхоза» Сергей Гончарова задержали по подозрению во взятке в 222 тысяч рублей от предпринимателя за контракт на работы по ликвидации последствий июньского шторма. Сумма контракта, который предполагалось заключить за «откат», составляла более 1 миллиона 290 тысяч рублей.