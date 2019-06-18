Промышленное производство в Алтайском крае незаметно растет

Как сообщают в министерстве экономического развития Алтайского края, по итогам января-апреля 2019 года объем отгруженной продукции составил 129,8 млрд. рублей. Сводный индекс промышленного производства составил 101,4%.
Наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях:
- металлургического производства — 136,6%;
- готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 121,2%;
- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 120,2%;
- прочей неметаллической минеральной продукции — 108,6%;
- машин и оборудования, не включенных в другие группировки — 107,6%;
- прочих транспортных средств и оборудования — 106,8%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий — 106,2%.