В Алтайском крае снизился прожиточный минимум

В Алтайском крае утвердили прожиточный минимум за четвертый квартал 2018 года. Он снизился на 2,4%, сообщает пресс-центр краевого правительства.

В среднем величина прожиточного минимума на человека составила 9 334 рубля. По сравнению с третьим кварталом 2018 года он снизился на 226 рублей.

Снижение власти объяснили подешевевшими овощами (в среднем на 44,2%, в том числе цены на картофель упали на 45,7%) и фруктов (- 9,1%).

Для трудоспособного населения прожиточный минимум за четвертый квартал прошлого года составил 9 761 рубль, для пенсионеров — 8 003 рубля, для детей — 9 602 рубля.

Снижение величины прожиточного минимума в четвертом квартале года — это традиционное явление. Его фиксируют по всей стране, добавляют власти.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин обвинил 30 регионов в занижении прожиточного минимума пенсионера.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины, включающая в себя минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни, а так же обязательные налоги и сборы. Его применяют для назначения социальных выплат, определения региональных бюджетов и других целей.