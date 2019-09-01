Птицефабрика требует признать банкротом бывшего алтайского банкира

«Новоеловская птицефабрика» подала заявление в арбитраж о признании банкротом Михаила Петрова, бывшего председателя правления «АлтайБизнес-Банка», у которого отозвали лицензию . Это не первая попытка обанкротить банкира.

Второе заявление

Заявление в арбитраж «Новоеловская птицефабрика» подала в июле 2019 года. Арбитраж принял его и возбудил дело о признании Михаила Петрова несостоятельным, но решение по делу еще не вынесено. Ближайшее заседание суда назначено на 5 сентября.

Учредителем «Новоеловской птицефабрики» является фирма «Румб», владельцами которой в свою очередь являются братья Александр и Константин Терновые. Они также совладельцы ныне ликвидированного «Алтайбизнес-Банка». Петров был его председателям правления и также владелец акциями кредитного учреждения.

Ранее заявление в арбитраж о признании Михаила Петрова банкротом подавал сам Константин Терновой, которому экс-банкир должен был около 1,9 млн рублей. Затем Петров погасил задолженность, дело о банкротстве было прекращено, следует из картотеки арбитража. Таким образом, сейчас сделана вторая попытка признать Петрова банкротом.

Что случилось с банком?

Банк России отозвал лицензию у «Алтайбизнес-Банка» в январе 2018 года, в марте банк признали банкротом. Конкурсное производство завершено в декабре 2018 года, информация об этом опубликована «Агенством по страхованию вкладов».

В дальнейшем Константин Терновой пытался оспорить решение арбитража о завершении банкротства. Но в мае 2019 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о ликвидации банка. И суд Западно-Сибирского округа оставил в силе определения прежних инстанций о завершении конкурсного производства, сообщало агентство «Банкфакс».

Терновой дошел до Верховного суда РФ, но в августе 2019 года эта инстанция прекратила производство по его жалобе в связи с ликвидацией кредитного учреждения.