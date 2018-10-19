Путин рассказал об условиях отказа от доллара

Для доллара как универсальной расчетной единицы наступят тяжелые времена, как только будут созданы механизмы минимизации рисков волатильности национальных валют, заявил президент РФ Владимир Путин.

«И наши компании, допустим, в нефтегазовой сфере, в сфере углеводородов не заинтересованы в том, чтобы сегодня-завтра отказаться от расчета в долларах и перейти исключительно на национальные валюты. Но если эти инструменты будут изобретены, уйти от доллара и избавиться от рисков волатильности национальных валют, то будет постоянный переход. Как только это произойдет, у доллара наступят тяжелые времена как у универсальной расчетной единицы», — сказал глава государства на пленарной сессии клуба «Валдай».

Россия «точно будет» искать такие инструменты, чтобы обезопасить себя в связи с антироссийскими санкциями, уверен Путин. И отметил, что для Америки было бы умнее не подрывать доверие к своей национальной валюте подобными действиями, пишет polit.ru.

«Просто не дают нам возможности работать в долларах. Мы поэтому и понизили свои золотовалютные резервы в долларовом эквиваленте, в трежерис <US treasuries, гособлагиции США> — ЦБ вынужден был убирать оттуда», — заявил российский лидер.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил провести дедолларизацию российской экономики и рассчитываться с другими государствами в других валютах, например в юанях, евро и рублях.

Санкции

В августе в американский конгресс внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значился Внешэкономбанк.

Этот законопроект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики.

«План Костина»

Глава ВТБ еще в июле представил Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах, а в сентябре подробности «плана Костина» стали известны широкой публике.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил о поддержке Минфином «плана Костина». Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поддерживает многие предложения главы ВТБ по дедолларизации российской экономики, отметив, что роль доллара уже активно уменьшается.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина указывала, что ЦБ РФ уже проводит политику дедолларизации и будет ее продолжать.

Реакция главы Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф резко отреагировал на заявление по отказу РФ от доллара, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин. Конвертация долларовых вкладов россиян в рубли в качестве ответа на американские санкции не рассматривается.

«Я могу сказать, что такого рода варианты… не рассматриваются и не рассматривались ни в каких, даже в самых страшных сценариях», — заявил Греф.