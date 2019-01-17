Путин «скомандовал» расселить всех жильцов из разрушенного взрывом дома в Магнитогорске

Жильцов частично разрушенной многоэтажки переселят в новый дом, который построят специально для них. Об этом было заявлено на встрече главы государства и губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Владимир Путин,
президент РФ:
Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Свыше миллиарда, 1,3 миллиарда, по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям и дом расселить целиком, всем предоставить жилье. Сделаем это из трех источников: вас попрошу поддержать, попрошу федеральный бюджет, и с Магниткой поговорим, знаю, что они откликаются всегда на такие вещи. Сделайте это в самые короткие сроки. Дом нужно расселить.
Губернатор сказал, что на расселение может потребоваться календарный год. Необходимость обеспечить новыми квартирами всех жильцов для Дубровского явно стала сюрпризом: «Команда понятна, будем ее выполнять».
После распоряжения президента вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль сообщил, что в Магнитогорске сейчас нет достаточного количества квартир, чтобы расселить весь дом, пишет bfm.ru.
«Скорее всего, придется строить», — сказал Шаль.
Магнитогорские риелторы говорят, что жилья достаточно. Расселить нужно 600 квартир, на рынке свободны более тысячи — это и новостройки, и «вторичка», говорит руководитель риелторской компании «Единство», волонтер штаба по ликвидации последствий трагедии в Магнитогорске Павел Рыбушкин.
Ранее местные власти сочли не пострадавшие от взрыва подъезды пригодными к проживанию. И появилась петиция с требованием расселить все подъезды этой многоэтажки.
На месте дома, пострадавшего от взрыва газа, появится «общественное пространство».
Частичное обрушение дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек.