Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Работники алтайской птицефабрики опять выбивают долги по заработной плате через суд

Служба судебных приставов по Алтайскому краю в конце февраля возбудила 16 исполнительных производств в отношении птицефабрики «Молодежная». Суммы претензий по не выплаченной заработной плате составляет от 3 до 20 тысяч рублей.

Птицефабрика.
Птицефабрика.
Анна Зайкова

Судебные решения по искам людей к работодателю были вынесены судом Первомайского района 22 февраля. Спустя четыре дня делами уже начали заниматься приставы. Судя по информации на сайте ведомства, исполнительные производства еще не прекращены.

Отметим, что это не первый случай, когда предприятие задерживает заработную плату. С декабря 2016 года по февраль 2017 года на птицефабрике сформировалась задолженность перед работниками в размере более 5 млн рублей. Прокурор района внес представление об устранении нарушений.

Против руководителя фабрики возбудили дела об административных правонарушениях. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей. Птицефабрика «Молодежная» является 100% структурой правительства Алтайского края, предприятие контролирует минимущество региона.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость