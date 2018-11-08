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Экономика
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Стало меньше россиян, которые планируют свое будущее

В России сократилось число людей, которые планируют свое будущее на ближайшие годы, следует из результатов опроса «Левада-центра», пишет «Дождь».

Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Пенсионеры. Уровень жизни. Уличная торговля.
Михаил Хаустов

За два года число граждан, планирующих свое будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17% до 11%. Тех, кто строит планы на год или два, стало меньше на 2% — было 37%, а стало 35%.

Значительно возросло количество россиян, которые не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы. В данном случае рост составил почти на 10% — с 37% до 46%.

Большинство тех, кто не знает, что с ними будет в ближайшие месяцы, «Левада-центр» отнес к потребительскому статусу «Ниже среднего» — так ответили 68% его представителей. Этот вариант ответа выбрали также те, кто относится к «среднему» статусу или выше (47% и 27% соответственно), пишет znak.com.

На ближайшие два года свое будущее чаще планируют люди с потребительским статусом «выше среднего». Среди них также чаще выбирали ответы о наличии планов на будущее на пять-шесть лет и на много лет вперед.

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