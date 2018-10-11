Райффайзенбанк и Mastercard вернут предпринимателям до 10% от покупок

Райффайзенбанк и Mastercard* объявляют о начале акции «Оплати бизнес-картой Mastercard и получи до 10% Cashback!». Совершая покупки в магазинах строительных материалов, на АЗС и оплачивая отели, предприниматели смогут экономить, возвращая на карту до 10% от суммы платежа. Принять участие в акции смогут как действующие, так и новые клиенты Райффайзенбанка, использующие карту Mastercard «Бизнес 24/7».