Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 мая 15°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Речь идет о выживании»: барнаульские перевозчики пожаловались на убытки из-за коронавируса

В Барнауле за месяц пассажиропоток сократился на 70%, рассказали «Катунь 24» местные перевозчики.

Автобус.
Автобус.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Индивидуальный предприниматель Олег Бесчастный отметил, что если раньше в одну сторону везли 100 человек, то теперь всего 30.

В итоге на линию вышло меньше половины от автопарка. При этом основной пассажиропоток — до 9 утра и после 5 вечера, остальное время — простой.

Предприниматель уверен, ситуация останется непростой еще несколько месяцев.

«Школьники не выйдут, студенты не выйдут. Получается, мы все равно до осени в убытках будем», — отметил Бесчастный.

По словам руководителя Ассоциации барнаульских перевозчиков Валерия Касплера, речь идет о выживании бизнеса, особенно для автобусов большой вместимости.

«Хотя бы покрыть убытки, которые сегодня идут. Заправить автобусы и вовремя заплатить зарплату», — прокомментировал ситуацию Касплер.

Частично поможет перевозчикам городская администрация — просубсидируют расходы на перевозку льготников.

По данным министра транспорта России Евгения Дитриха, в сфере транспортных перевозок из-за коронавируса поток пассажиров упал до 95%. На выправление ситуации потребуется несколько миллиардов рублей.

Напомним, ранее депутат Госдумы Наталья Кувшинова попросила премьера России Михаила Мишустина помочь автобусным перевозчикам Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость