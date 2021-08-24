Регулятор решил ограничить допустимое время сбоев в приложениях банков

Центробанк ограничил допустимое время сбоев в приложениях и оналйн-сервисах банков до двух часов, говорится в проекте положения регулятора.

Банк должен будет отчитаться о проблеме, если сбой будет длиться дольше.

ЦБ таким образом устанавливает требования к операционной надежности банков. Допускается, что в течение двух часов могут быть недоступны сервисы, связанные с переводами, вкладами, открытием и ведением счетов, операциями на финансовом рынке, кассовыми операциями и операциями с идентификацией по биометрии.

При этом, если у банка есть активы на сумму более 500 млрд рублей, он должен восстановить работу сервисов с биометрическими и персональными данными в Единой системе за полчаса, пишет polit.ru.

Положение должно вступить в силу 1 октября 2022 года.