Рыба по имени Гриша: как предприниматель разводит в Барнауле лосося и осетра

Как куры, только плавают
Артур Аветисян — основатель и владелец Алтайской рыбоводческой фермы (АРФ). Он с детства любил аквариумных рыбок и потому был уверен: справился с ними, справится и с лососем в бассейне. А еще он поклонник блюд из рыбы и заметил, что из-за санкций в Россию ее стали меньше ввозить, да и квоты на промышленный вылов также ограничивают предложение и повышают цену продукта.
Артур Аветисян,
предприниматель:
В Краснодарском крае, Дагестане и других регионах такую рыбу выращивают уже, как мы кур или барашков. Роют во дворе дома яму, запускают в нее мальков, а осенью заготавливают рыбу. Конечно же, есть мощные фермы, на которых рыбоводством занимаются профессионально. В Сибири же это сравнительно новый вид бизнеса, хотя желающих попробовать много. Мы продаем мальков фермерам в Алейск, Змеиногорск, Горно-Алтайск, Залесово, Славгород, Новосибирск. Их даже в озера выпускают, если температура воды подходит выбранной породе.
Пока на АРФ производят немного рыбы. «Первую партию мы почти всю сами съели и раздали по знакомым. А сейчас поставляем лосося и осетра в „Ленту“ и „Гурман“. Видели там аквариумы с живой рыбой? Это наша. Еще нас зовут на рынок ВДНХ, также нашу рыбу покупают рестораны», — с гордостью рассказывает Аветисян.
Он подчеркивает, что его бизнес — продажа живой рыбы. Один килограмм в рознице стоит около 650 рублей, замороженная же на 100−150 рублей дешевле. Производство в объемах, когда есть смысл заготавливать ее, в планы не входит. В будущем Алтайская рыбоводческая ферма планирует производить товарную икру.
Как устроена ферма Артура
Готовясь к разведению лосося и форели, предприниматель подобрал помещение площадью 70 кв. метров и заказал на краснодарской ферме первую партию икринок. Он обзавелся несколькими простыми бассейнами общей емкостью около 12 «кубов» воды, насосами и другим оборудованием. Почти все пришлось покупать в столице и за границей. В том числе корм: рыба лучше всего растет на датском и норвежском, обогащенном витаминами.
Рыбная ферма в Барнауле — это установка замкнутого водоснабжения (УЗВ). Чтобы вырастить рыбу, нужен бассейн, система трубопроводов, насосы и резервуары для очистки и обеззараживания воды.
Пока объем производства на ферме небольшой, поэтому вместо механического фильтра используется синтепон. Материал задерживает твердые отходы жизнедеятельности рыб. Затем нужно очистить воду от биологических примесей.
Для этого в нее засыпают фильтры, похожие на небольшие ребристые крышки. После чего ее отстаивают и по трубопроводу возвращают в бассейн через ультрафиолетовую установку, обеззараживая и обогащая кислородом.
Как и в случае с аквариумом, полный слив воды — это нежелательное мероприятие и даже ЧП.
Артур Аветисян,
предприниматель:
Наше представление о выращивании лососей как «золотых рыбок» скоро развеялось. Да, в Сети множество информации, как выращивать рыбу в УЗВ. Но мы три года учились поддерживать оптимальную температуру воды для каждой породы и даже для каждого этапа роста мальков. Например, лосось требует в первый день 11 градусов, потом 11,5, и так дальше до 14 — максимум 18 градусов. Если будет теплее, он станет вялым и, скорее всего, погибнет.
Тонкостей много. Например, важно воду вовремя посолить или добавить соды, то есть обеспечить нужный химический состав. А еще подобрать рыбам корм, от которого они будут хорошо прибавлять в весе.
УЗВ-установка — это как теплица для растений. Она защищает рыбу от влияния внешних факторов, создает для нее оптимальные условия. Если соблюдать правила содержания и откорма особей, то они будут здоровы.
«Но все равно мы зарегистрированы в системе „Меркурий“ (показывает место производства товара и путь его следования до прилавка. — Прим. ред.) и подотчетны санэпидемстанции, которая делает заборы воды и каждой партии рыбы», — говорит предприниматель.
Артур Аветисян,
предприниматель:
Пока Алтайская рыбоводческая ферма — это дотационный проект. Она живет за счет другого бизнеса — производства мебели. Чтобы выйти на прибыль, нужно увеличить объем выращиваемой рыбы. По нашим подсчетам, до 1,5 тонны в год. Думаю, что примерно столько сейчас готовы покупать жители края. Но рынок постоянно растет.
На лосося с вилами
Товарный вес форели — от 1,5 кг и более. Таких размеров рыба достигает примерно к году. Осетру нужно расти чуть больше, потому что из-за массивного панциря его товарный вес составляет 2−2,5 кг.
В «кубе» воды можно выращивать от 20 до 50 кг рыбы. Чтобы получать около полутора тонн в год, необходимо несколько бассейнов общей емкостью 30 «кубов». Разместить их можно в помещении площадью 150 кв. метров.
Снимать в аренду подходящие площади предприниматель считает слишком рискованным: вдруг собственник передумает сотрудничать, и придется вывозить куда-то все оборудование и рыбу. Поэтому он ищет возможность построить свое здание.
Артур Аветисян,
предприниматель:
Мы изучили рынок Барнаула и поняли, что земля здесь слишком дорогая для фермерского хозяйства. Например, нам предлагали подходящий по площади участок со стороны аэропорта. Но за него сразу нужно отдать 5 млн рублей, а потом потратить еще столько же, чтобы построить здание и оборудовать его. В кредитование бизнеса я не верю: процентные платежи съедают прибыль. Лучше предприятию расти постепенно, на свои деньги.
Располагая 4−5 млн инвестиций, предприниматель искал участок сельхозназначения в Первомайском районе. Подходящий недалеко от дороги рядом с центральной магистралью ЛЭП нашелся в деревне Покровка. Около двух лет ушло на межевание и постановку на кадастровый учет, и уже летом 2019-го здесь должны были построить ферму.
Но, продолжает предприниматель, местные жители уже три раза разрушали его постройки. Не удается даже домик-склад поставить, чтоб хранить там инвентарь и стройматериалы.
Артур Аветисян,
предприниматель:
Люди думают, что мы испортим им реку (рядом протекает Лосиха. — Прим. ред.), землю и даже электричество их заберем. При этом вы видите: УЗВ-установка практически не дает отходов — только около 1 ведра синтепона в сутки. От рыбы нет запаха. От насосов нет шума. У них же навоз с ферм и подсобных хозяйств лежит на берегу реки. Да и сама вода там заражена описторхами и другими паразитами. Ее температура не подходит для разведения рыбы, которой мы занимается. То есть как-то задействовать реку нам нет смысла и даже опасно.
Будущий фермер Покровки уже получил разрешение на строительство, оформил необходимые документы, «даже спросил разрешение у бобров». Он не намерен отказываться от участка, который выбрал. «Его с удовольствием заберут, потому что он хорошо расположен, а для начала работ потребуется только зарегистрироваться, заплатив госпошлину 2600 рублей. Я потратил на эту землю гораздо больше», — говорит Артур, который подал заявление в полицию с жалобой на то, что его имущество портят.