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Экономика

Рынку «Янтарный» в Барнауле «продлили жизнь» еще на два года

Разрешение на право деятельности продлили в отношении рынка «Янтарный», который расположен в Барнауле на улице Сухэ-Батора.

На рынке "Янтарный".
На рынке "Янтарный".
Олег Богданов

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Вячеслав Франк.

«Комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда (Пугач А.И.) выдать разрешение на право организации универсального рынка обществу с ограниченной ответственностью „ЯНТАРНЫЙ“ по ул. Сухэ-Батора, 3а до 30.06.2021», — гласит документ.

Отметим, что выдача разрешения на право организации рынков — обычная процедура, однако документы оформляются на различные сроки. Например, до этого подобное разрешение на организацию рынка подписывал еще в 2014 году прежний глава администрации Барнаула Игорь Савинцев.

Тогда разрешение выдавалось до 11 августа 2019 года.

На рынке &quot;Янтарный&quot;.
На рынке «Янтарный».
Олег Богданов

Что известно о рынке «Янтарный»?

Рынок «Янтарный» открылся в Барнауле в июне 2014 года. Этот объект объединил в себе классический сельскохозяйственный рынок, действующий на первом этаже здания, и торговый центр, отделы которого базируются на втором этаже. Павильоны рынка с самого начала работы были оформлены в едином стиле.

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