Россельхозбанк нарастил объем выдачи розничных кредитов на 52%

За указанный период Банком выдано 338 тыс. потребительских кредитов на сумму 79,5 млрд рублей и заключено свыше 61 тыс. ипотечных сделок на сумму более 112 млрд рублей.
Россельхозбанк является одним из ведущих игроков на российском рынке розничного кредитования. Банк постоянно расширяет и совершенствует линейку кредитных продуктов для различных категорий клиентов, в т. ч. разрабатывая специальные программы для пенсионеров, зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы и военнослужащих, а также активно работает с сельским населением.
Источник: АО «Россельхозбанк»