Россиянам не хватает 800 млрд рублей, чтобы преодолеть бедность

Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:
Если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.
Он добавил, что «это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета» и погасить дефицит. По мнению министра, для борьбы с бедностью должны быть приняты системные меры, которые нашли отражение в стратегии правительства и майских указах президента. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и других мерах, пояснил Топилин.
Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:
Первое, что должно быть в основе реализации этой задачи — это все мероприятия, которые реализуются в рамках указов. Возьмем, допустим, строительство дорог. Естественно, все это будет влиять на то, что будут создаваться рабочие места, высокодоходные рабочие места.