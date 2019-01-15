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Экономика
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Россиянам не хватает 800 млрд рублей, чтобы преодолеть бедность

Дефицит годовых доходов всех россиян, чтобы каждому в стране дотянуть до уровня прожиточного минимума, оценивается в 800 млрд рублей, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин 15 января на Гайдаровском форуме в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

Кошелек, зарплата.
Кошелек, зарплата.
СС0

Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:

Если полностью бедность побороть, точно раздать — чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов — вот чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 млрд.

Он добавил, что «это не значит, что нужно просто взять деньги из бюджета» и погасить дефицит. По мнению министра, для борьбы с бедностью должны быть приняты системные меры, которые нашли отражение в стратегии правительства и майских указах президента. Речь идет, в частности, о развитии инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и других мерах, пояснил Топилин.

Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:

Первое, что должно быть в основе реализации этой задачи — это все мероприятия, которые реализуются в рамках указов. Возьмем, допустим, строительство дорог. Естественно, все это будет влиять на то, что будут создаваться рабочие места, высокодоходные рабочие места.

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