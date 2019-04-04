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Экономика

Россияне назвали минимальный доход для выживания

Российской семье требуется минимальный доход в 58,5 тыс. рублей, чтобы свести концы с концами. Это следует из данных Росстата, которые приводит РБК. При этом 79,5% семей испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое

Шопинг. Покупки.
Шопинг. Покупки.
СС0

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «дотянуть до зарплаты», ежемесячный доход российской семьи, по данным Росстата, должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. рублей.

В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России на основе личного опроса.

79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести минимум товаров и уложиться в сумму месячного семейного дохода. В 2016 году 84,6% российских семей было трудно купить необходимое.

Минимальный доход многодетной семьи (трое детей и более) при покупке самого необходимого определен на уровне ​82 тыс. рублей в месяц.

Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68−69 тыс. рублей, неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс.

Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. рублей.

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