Российская таможня предлагает расширить продуктовое эмбарго. Что может попасть под запрет?

В него, в частности, предлагается внести:
- живых животных (за исключением чистопородных племенных),
- мяса и пищевых мясных субпродуктов,
- рыбы и ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных и готовых продуктов из перечисленных видов продуктов
- овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды,
- съедобные фрукты и орехи, а также продукты их переработки.
Отмечается, что часть товаров в перечисленных группах уже не ввозится в Россию из-за продэмбарго.
В Минсельхозе отметили, что решения о введении Россией ограничительных мер в отношении других государств утверждаются постановлениями правительства РФ и указами президента.
Как давно действуют санкции?
В России ввели продовольственное эмбарго в августе 2014 года, из-за которого под запретом оказался целый ряд продуктов с Запада.
Оно задумывалось как ответ на санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов из-за ситуации на Украине и вхождения Крыма в состав России. В 2016 году Владимир Путин, выступая на форуме «Общероссийского народного фронта», пообещал «тянуть как можно дольше» с отменой контрсанкций.