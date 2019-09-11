Российские банки опасаются, что заемщики уйдут к нелегальным кредиторам

Почти половина банков ожидает перехода части заемщиков к нелегальным кредиторам после введения показателя долговой нагрузки (ПДН), свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Ассоциацией банков России, передает ТАСС.

ЦБ РФ с 1 октября планирует установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита.

Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Банк России изменит методику расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) закредитованным клиентам при улучшении финансового положения и реструктуризации долга, пишут «Известия».

Подобные изменения снизят давление на банковский капитал, что упростит решение вопроса о проблемной задолженности. Банкам не придется пересчитывать значение ПДН и создавать дополнительных резервов по ссудам, пишет bfm.ru. Кроме того, станет возможным изменение условий по пролонгации кредитов и предоставлению льготного периода по его погашению.

Между тем Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые могут облегчить жизнь закредитованных россиян. Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.