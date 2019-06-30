Российское мясо очень ждут китайские товарищи

К 2024 году импорт российского мяса и мясопродуктов в КНР должен увеличиться в несколько раз и составить 814 млн долларов. об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании KPMG.

Согласно исследованию «Рынок продовольствия КНР: возможности для российских компаний» китайский потребительский рынок находится в стадии качественного роста. Наибольшие перспективы для экспорта у российского мяса и мясных продуктов.

Через пять лет отечественые компанию смогут увеличить экспорт мяса в Поднебесную в разы. Однако сделать это им удастся в том случае, если Китай снимет действующие сейчас ограничения на поставки мяса крупного рогатого скота и свинины из-за вспышек на территории России опасных болезней животных.

В Россельхознадзоре пояснили, что уже обратились к китайским властям с просьбой разрешить поставки мяса из ближайших сельскохозяйственных регионов, где не было вспышек опасных болезней животных. Вопрос о снятии ограничений в августе обсудят на встрече рабочей группы с китайскими коллегами.

Пока Россия может поставлять в Китай только мясо курицы. Переговоры об открытии этого направления на китайском рынке заняли шесть лет.

В ноябре 2018 года Россия и Китай подписали протоколы о взаимных поставках мяса птицы и молочных продуктов. Экспортировать курицу в КНР теперь могут 23 аккредитованных российских производителя. Среди них птицефабрики крупнейших производителей — «Черкизово», «Мираторга» и «Приосколье».