Российское правительство ввело лимит на микрозаймы

С 28 января действуют поправки к закону о кредитах и микрозаймах, устанавливающие лимит на сумму долга и процентные ставки, сообщает «Парламентская газета».

Теперь для микрозаймов, выданных на срок до 15 дней на сумму до 10 тыс. рублей, запрещено начислять любые проценты, кроме неустойки, пишет ura.ru. Согласно закону, она не может быть более 0,1% за каждый день просрочки платежа. Снижается и максимальная процентная ставка: до июля 2019 года с потребителя будут требовать не более 1,5% в день, а после — не более 1%.

«Новые нормы закона позволят надежнее защитить граждан от чрезмерного роста долгов и недобросовестных участников финансового рынка. И это далеко не последнее ограничение. Уже с июля этого года ограничение составит двукратную сумму займа, а с января следующего года долг не сможет вырасти более чем в полтора раза. Пользуясь услугами финансовых организаций, граждане должны хорошо понимать, кому и сколько они платят», — комментирует заместитель управляющего Отделением Барнаул Банка России Игорь Князев.

Поправки к закону в декабре 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.