С «дохлой лошадью» сравнил Чубайс нефтяной рынок

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, рассуждая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о «дохлой лошади».

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — процитировал он пословицу в интервью Forbes.

По мнению Чубайса, обвал мирового рынка нефти стал «набатным колоколом», который сигнализирует России о том, что пора «сворачивать с этого пути» и принимать стратегическое решение о снижении зависимости от цен на нефть, пишет bfm.ru. При этом он считает, что если наша страна не сможет «слезть с нефтяной иглы», то окажется в тупике.

Ранее Чубайс рассказал о глобальной нищете после выхода из пандемии и своих опасениях революций.

Также Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам из-за коронавируса.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступила резко против выдачи денег россиянам на фоне ситуации с коронавирусом. Эффективность такой меры сомнительна, считает она.