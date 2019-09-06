С водителей BlaBlaCar могут начать взимать налог

С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП). Это значит, что стоимость таких поездок увеличится минимум на 13%, пишет газета «Известия».

В ответе ведомства указано, что все необлагаемые НДФЛ доходы четко прописаны в законе и среди них нет платы за перевозку пассажиров в личном транспорте.

Эксперты считают, что рано или поздно услуги водителей на BlaBlaCar попадут под жесткие правила. Это приведет к росту цен на такие перевозки и сложностям регистрации на сервисе.

Павел Зюков, руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, в интервью «Известиям» сказал, что согласен с позицией Минфина: деньги, получаемые водителем от попутчика, считаются доходом. По мнению юриста, отслеживать такую прибыль несложно, если оплата будет проводиться в безналичной форме через сайт BlaBlaCar. В таком случае сервис выступит налоговым агентом и снимет с водителя обязанности по уплате НДФЛ.

Ранее сообщалось, что BlaBlaCar и другие популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов предлагают заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Общероссийское объединение пассажиров создало черный список из 229 сайтов. Письмо с инициативой и черным списком направили в Госдуму в июле. Там сообщили, что предложение будут обсуждать на осенней сессии.