Самый закрытый руководитель «Изумрудной страны» признан банкротом

История долга
Александру Антипину 66 лет, в судебном решении фигурируют его долги кредиторам в 587 млн рублей, 67 тыс. из них —- по налогам. Единственный доход экс-руководителя ряда предприятий «Изумрудной страны» сегодня — пенсия в 19 тыс. рублей. Причем из этих поступлений удерживались средства по исполлистам.
Антипин не был фигурантом уголовного дела, как часть других руководителей агрохолдинга. Кроме того, он почти всегда воздерживался от каких-либо публичных высказываний: известно лишь одно его выступление уже после возбуждения уголовного дела о кредитовании «Изумрудной страны», в котором он призвал не разорять этот крупный по тем временам бизнес.
Согласно данным Картотека.ру, Антипин был руководителем и (или) учредителем более 20 различных предприятий. А в 2014 году он стал поручителем по кредитам «Россельхозбанка», выданным для спасения бедственной к тому времени ситуации на предприятиях агрохолдинга. Кредиты не были возвращены, и в дальнейшем банк предъявил долги поручителю.
Взять нечего
В августе Александр Антипин подал заявление в суд о признании себя банкротом, 27 сентября суд ввел ему реализацию имущества. Судя по первым материалам суда, за бывшим руководителем группы компаний, объединявшей десятки (а по бумагам и больше сотни) юрлиц, почти не зарегистрировано имущества.
У него есть лишь девять единиц оружия рыночной стоимостью 640 тыс рублей и доля в 8% в уставном капитале ООО «Холдинговая компания «Изумрудная страна» номинальной стоимостью 800 рублей (находится в залоге у «Россельхозбанка»). Другого имущества за ним не зарегистрировано.
Финансовым управляющим Антипина суд назначил Дмитрия Татару. Ранее он вел дела о банкротстве предприятий из Кемеровской и Новосибирской областей.
Судьба предприятий
Банкротами суд признал и других руководителей «Изумрудной страны»: Ольгу Антипину ((в реестр требований кредиторов включено более 600 млн рублей) и Ирину Виноградову (более 1 млрд). От предприятий некогда крупнейшего в регионе агрохолдинга остались одни осколки — функционирует только малая часть из них.
Вообще, с момента введения в стране возможности банкротства граждан несостоятельными суд признал многих руководители аграрных или перерабатывающих предприятий. И многие из них реализовали крупные аграрные проекты.
Среди них Юрий Титов (группа компаний «Ключевского элеватора»), Александр Орлов (СПК «Искра», «Фунтики»), Эдуард Джамгарян (группа компаний «Стандарт») и Сергей Ножкин («Альтаир-Агро»),.
Известно, что на базе обанкротившегося хозяйства «Фунтики» сейчас работает предприятие «Система», которое возглавляет все тот же Александр Орлов. А свинокомплекс «Алтаир-Агро» выкупил и развивает «Барнаульский пищевик». А вот проект Джамгаряна в Троицком районе завершен не был, животноводческий комплекс «Западное» Юрия Титова пришел в полный упадок — его уже не раз выставляли на торги, но покупатели на него так и не нашлись.