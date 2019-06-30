Санкционные продукты и товары все-таки проникнут в Россию

С 1 июля по территории Российской Федерации можно будет осуществлять транзитную перевозку санкционных продуктов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Грузоперевозчики ждут выхода постановления правительства, где будут правила перевозки таких грузов.

Указ президента был опубликован 24 июня. В нем говорится, что российские и международные перевозчики смогут осуществлять транзит санкционных грузов через территорию России, при условии использования навигационных пломб, функционирующих на основе системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

Мониторинг санкционных грузов будет осуществляться с помощью системы отслеживания перевозок. По оценкам министерства транспорта, новая система позволит увеличить объём транзита на 82 тыс. перевозок в год, а также повысить его прозрачность и экономическую эффективность.

В министерстве особо подчеркивают, что до конца 2019 года с грузоперевозчиков не будут взиматься плата за установку и снятие необходимых навигационных пломб. Кроме того, не будут взиматься штрафы, об этом сообщается в пресс-релизе.

Система отслеживания на первом этапе будет контролировать только санкционные грузы. В дальнейшем она может применяться и для других товаров, транспортируемых через территорию РФ.

На рассмотрении правительства РФ находится постановление, которым будут утверждены правила перевозки санкционных грузов, пункты пропуска через государственную границу России, а также размер обеспечительного платежа за навигационную пломбу.

Грузоперевозчики Алтайского края, к которым altapress.ru обратился за комментариями, считают данное направление работы перспективным. Однако не спешат оценивать его плюсы и минусы до выхода правительственного документа.