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Экономика
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Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Клиенты Сбербанка смогут осуществить переводы денег по номеру телефона только на дебетовые карты, сообщает ТАСС.

Банковская карта, зарплата.
Банковская карта, зарплата.
СС0

Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно — по номеру телефона или по номеру карты, а на кредитные — только по номеру карты, пояснили в кредитном учреждении.

Механизм решили изменить из-за жалоб клиентов, возникших в результате случайного перевода средств на кредитку. Так, в соответствии с действующими тарифами услуга вывода средств с кредитной карты является платной.

В call-центре банка сообщили, что изменения вводятся поэтапно по регионам с 3 декабря, пишет RT. При этом колл-центр не располагает детальной информацией по срокам в отношении отдельных регионов.

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