Счетная палата выявила бюджетные нарушения на сотни миллиардов рублей

По результатам проверки исполнения бюджета в 2018 году, Счетная палата обнаружила нарушения на сумму 426,2 млрд рублей, сообщает РБК. Самое популярное нарушение — неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни (на 308 млрд рублей).

Сообщается, что на втором месте оказались нарушения при использовании средств федерального бюджета, а также при оказании услуг населению государственными учреждениями (на 73,6 млрд рублей).

На третьем — нарушения в сфере госзакупок (на 18,7 млрд рублей).

Издание уточняет, что по сравнению с 2017 годом объем выявленных нарушений в 2018 году снизился. В 2017 году Счетная палата выявила нарушений на 547,2 млрд рублей.

Ранее Счетная палата Алтайского края проверила, насколько эффективно региональное министерство культуры использует государственные деньги и имущество. Контрольный орган нашел несколько нарушений,