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Сибирский банк в тройке лучших интернет-банков страны

Банк «Левобережный» занял второе место в рейтинге лучших интернет-банков России по версии Markswebb.

Fitch Ratings повысило Банку «Левобережный» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента.
Fitch Ratings повысило Банку «Левобережный» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента.
Источник фото: Банк «Левобережный» (ПАО).

Аналитическое агентство представило результаты ежегодного исследования эффективности интернет-банков для частных лиц. Банк «Левобережный» вновь «взбудоражил» рынок и второй год подряд вошел в тройку сильнейших.

В исследовании участвовали Топ-10 Internet Banking Rank 2018 в категории Daily Banking и крупнейшие банки по объему кредитов и вкладов на апрель 2019 года по версии ЦБ.

В рамках исследования Internet Banking Rank 2019 Markswebb интернет-банки анализировались с точки зрения функциональности и удобства для пользователя в соответствии с двумя бизнес-моделями- Daily banking (повседневный банкинг) и Digital office (цифровой офис). Daily banking показывает уровень доступности услуг по дебетовой карте, возможность управлять ими в режиме онлайн и максимально полно получать информацию. Рейтинг Digital office отражает степень переноса в цифровые каналы клиентских задач, за которыми обычно приходится обращаться в офис или call-центр банка.

В двух представленных рейтингах Банк «Левобережный» расположился на второй строчке, уступив только Тинькофф Банку.

«Я уже неоднократно говорил, что наш успех полностью зависит от слаженной работы команды банка и нашего партнера Faktura.ru. Все наши совместные разработки основаны на изучении лучших клиентских практик непосредственно через общение с конечным пользователем продукта. Мы в равной степени вкладываем ресурсы в развитие как интернет-банка, так и его мобильной версии, прежде всего, ориентируясь на потребности клиентов и стремясь сделать максимально доступные и удобные сервисы! — прокомментировал Павел Трубачев, директор по развитию банковских технологий Банка «Левобережный».

Напомним, что в 2018 году Банк «Левобережный» также вошел в Топ-3 Internet Banking Rank 2018, заняв второе место в рейтинге Digital office и третье место в рейтинге Daily banking.

Тел. 8−800−3333−555
Сайт: www.nskbl.ru


Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

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