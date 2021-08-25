25 августа 28°C
﻿
Экономика
200

Слышать людей. В Барнауле для решения проблем поселка Солнечная поляна создали специальную рабочую группу

Решением вопросов, актуальных для жителей барнаульского поселка Солнечная поляна, займется специально созданная рабочая группа.

Барнаульский поселок Солнечная поляна.
Барнаульский поселок Солнечная поляна.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Такой формат взаимодействия органов власти и местных жителей был предложен в рамках встречи, которая состоялась 24 августа в микрорайоне Солнечная Поляна.

Инициаторами встречи выступили депутаты Барнаульской городской думы, пригласив на мероприятие представителей администрации краевой столицы. В итоге участниками встречи стали депутаты городского представительного органа Иван Огнев и Александр Лисицын, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев, а также заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству города Барнаула Иван Гармат.

Поводом для встречи в поселке Солнечная поляна стали обращения жителей к депутатам.

В частности, жители Солнечной поляны обеспокоены увеличением трафика транзитного транспорта в результате возможной застройки прилегающей к поселку территории.

В свое время эта проблема уже поднималась, когда в поселке возрос автомобильный поток в отсутствие дороги по улице Солнечная поляна. Со строительством этой транспортной магистрали, соединившей Павловский тракт и улицу Энтузиастов, вопрос удалось частично решить.

Барнаульский поселок Солнечная поляна.
Барнаульский поселок Солнечная поляна.
Источник фото: пресс-служба администрации города Барнаула.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы благоустройства, обеспечения надлежащего санитарного состояния конечной остановки общественного транспорта, строительства дороги по улице Геодезической, обустройства тротуаров, уборки мусора в березовой роще, строительства освещения улиц.

Как отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев, исходя из Генерального плана городского округа — города Барнаула Алтайского края, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 30 августа 2019 № 344, участок земли, прилегающий к поселку, относится к землям сельскохозяйственного назначения.

По информации Росреестра Алтайского края, земельные участки находятся в государственной собственности и переданы АО «ДОМ РФ» в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Антон Воробьев,
председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула:

Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято. Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно, так как отсутствует проект планировки территории и данные земли не вовлечены в градостроительный оборот.

В рамках встречи специалисты мэрии Барнаула дали местным жителям разъяснения и по остальным волнующим их проблемам.

Чтобы держать на контроле возникшие вопросы принято решение о создании специальной рабочей группы. Новую структуру возглавил депутат городской думы Иван Огнев.

В рамках работы рабочей группы будет сформирована «дорожная карта», призванная разрешить проблемы жителей Солнечной поляны.

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость