Собрать урожай и подготовиться к зиме: как Виктор Томенко посещал степные районы Алтайского края

4 и 5 сентября губернатор Виктор Томенко работал в степной зоне Алтая — в Кулундинском, Ключевском и Михайловском районах. Конечно, тема сбора зерновых была одним из ключевых пунктов этой поездки. Глава региона пообщался с руководителями хозяйств, фермерами и побывал на ночной уборке урожая.

Немного подгорели

Глава Кулундинского района Сергей Балухин рассказал губернатору, что этот год складывается для аграриев района напряженно — больше месяца держался суховей, некоторые поля подгорели. В прошлом году урожайность зерновых у кулундинцев была 8,2 центнера с гектара, а в этом держится на отметке до 7 центнеров.

«Сейчас вовсю идет уборка. Мы собрали урожай с 42% площадей, идем с опережением», — рассказал Сергей Балухин.

К зиме в Кулундинском районе уже готовы — остался некоторый переходящий запас кормов с прошлого года. Вместе с новым урожаем на данный момент заготовлено 95% от необходимого количества кормов.

Губернатор в свою очередь подчеркнул, что для него важно пообщаться именно с конкретными людьми, кто находится на уборочной передовой, чтобы понять их настроение и ожидания.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Цель нашей поездки в хозяйства — познакомиться с механизаторами, подтвердить, что мы уделяли и уделяем уборочной кампании самое серьезное внимание. Тем более в степной зоне из-за погодных условий год получился непростым. Пользуясь тем, что с нами работают представители СМИ, мы хотим, чтобы о вас, настоящих героях-тружениках, узнали все в крае.

Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края

От слов — к делу!

Для оценки реальной обстановки на полях было решено отправиться в конкретное хозяйство. Губернатор посмотрел, как осуществляется ночная уборка у фермера Владимира Григоренко в Ключевском районе. Увиденным он остался доволен.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мы идем неплохо уже в этом году. Ожидаемые цифры можем примерно спрогнозировать. Рассчитываем, что по итогам сезона будет порядка 240 млн долларов от экспорта зерновых. Считаю, мы вместе с аграриями движемся в правильном направлении.

Действительно, алтайские фермеры на начало сентября выполнили уже больше половины работ — пока стоит хорошая погода, урожай собирают даже по ночам. Но из-за летней засухи средняя урожайность ожидается все-таки несколько ниже, чем в прошлом году.

Тем не менее губернатор напомнил об амбициозной задаче, которая была поставлена перед краем в рамках президентского национального проекта — нарастить объемы экспорта сельхозпродукции из Алтайского края более чем в 2,5 раза.

Ночная уборка урожая. Пресс-служба Правительства Алтайского края

От уборки — к котельной

В беседе с главой Михайловского района Евгением Юрьевым была затронута тема не только уборки зерновых, но и подготовки к отопительному сезону. Ведь на сегодняшний день с уборкой дела в районе обстоят неплохо: обработано около 70% площадей со средней урожайностью 10,2 центнера с гектара, кормовые культуры заготовлены на 98%. И губернатор поинтересовался, а что в районе с модернизацией систем теплоснабжения.

Евгений Юрьев,

глава Михайловского района:

К отремонтированным в предыдущие годы объектам теплоснабжения в этом году добавится котельная в селе Ракиты, где идет полная замена котельного оборудования. В целом по району более 16 млн рублей направлено на подготовку оборудования к зиме. Проведены расчеты по модернизации систем теплоснабжения в селе Михайловском на ближайшие годы: на обновление теплосетей и теплопунктов потребуется порядка 78 млн рублей.

При этом глава подчеркнул, что Михайловский район активно участвует в реализации программ социально-экономического развития, в том числе по благоустройству населенных пунктов.

Виктор Томенко поручил держать тему подготовки к зиме на особом контроле и при необходимости обращаться в краевые министерства за поддержкой. Перед главами муниципалитетов поставлена задача пройти предстоящую зиму без температурных ЧП.

Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края Встреча губернатора Виктора Томенко с руководителями хозяйств и фермерами. Пресс-служба Правительства Алтайского края